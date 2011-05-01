인터넷 라디오 및 기타 멋진 기능을 제공하는 무료 DockStudio 앱

이 무료 앱을 사용하면 특별하고 멋진 다양한 기능을 도킹 스피커에 추가할 수 있습니다. 일기 예보, 시계로 사용할 수 있고 좋아하는 이미지로 배경 화면을 꾸밀 수도 있습니다. 또한 전세계 수천 개의 인터넷 라디오 채널을 청취할 수도 있습니다. 더 많은 스킨 스타일 및 새로운 기능이 업데이트될 예정입니다.