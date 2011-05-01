단종됨
DS3500/98
당신의 집에 어울리는 사운드
필립스 도킹 스피커를 통한 무선 Bluetooth 스트리밍으로 더욱 풍부한 음악, 게임, 비디오를 즐기십시오. USB를 통해 iPod/iPhone/iPad를 컴퓨터와 연결하여 동기화할 수 있습니다. 전원을 연결하거나 배터리를 사용합니다.
iPod/iPhone/iPad용
배터리/AC 전원
이 무료 앱을 사용하면 특별하고 멋진 다양한 기능을 도킹 스피커에 추가할 수 있습니다. 일기 예보, 시계로 사용할 수 있고 좋아하는 이미지로 배경 화면을 꾸밀 수도 있습니다. 또한 전세계 수천 개의 인터넷 라디오 채널을 청취할 수도 있습니다. 더 많은 스킨 스타일 및 새로운 기능이 업데이트될 예정입니다.
각 우퍼에 할당된 풍성한 3L 어쿠스틱 볼륨이 정밀 튜닝된 백파이어 중저음 파이프에 정확히 조율되므로 작은 스피커의 크기에도 불구하고 매우 인상적이고 밀도 있는 중저음 성능이 구현되므로 탁월한 현실감과 매혹적인 청취 환경을 경험할 수 있습니다.
네오디뮴은 음성 코일의 민감도, 중저음 응답 및 균형 잡힌 음질을 위해 필요한 강력한 자기장을 만들어 내는 최상의 소재입니다.
리뷰