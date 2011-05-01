제품지원

모든 시리즈

  • 제품 전면 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 기본 이미지
  • 제품 전면 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 기본 이미지

단종됨

FidelioBluetooth® 도킹 스피커

DS3500/98

당신의 집에 어울리는 사운드

필립스 도킹 스피커를 통한 무선 Bluetooth 스트리밍으로 더욱 풍부한 음악, 게임, 비디오를 즐기십시오. USB를 통해 iPod/iPhone/iPad를 컴퓨터와 연결하여 동기화할 수 있습니다. 전원을 연결하거나 배터리를 사용합니다.

모든 혜택 보기

사운드에 사로잡히다

당신의 집에 어울리는 사운드

  • iPod/iPhone/iPad용

  • 배터리/AC 전원

인터넷 라디오 및 기타 멋진 기능을 제공하는 무료 DockStudio 앱

인터넷 라디오 및 기타 멋진 기능을 제공하는 무료 DockStudio 앱

이 무료 앱을 사용하면 특별하고 멋진 다양한 기능을 도킹 스피커에 추가할 수 있습니다. 일기 예보, 시계로 사용할 수 있고 좋아하는 이미지로 배경 화면을 꾸밀 수도 있습니다. 또한 전세계 수천 개의 인터넷 라디오 채널을 청취할 수도 있습니다. 더 많은 스킨 스타일 및 새로운 기능이 업데이트될 예정입니다.

깊이 있고 밀도 있는 중저음 재생을 위한 정밀 튜닝된 중저음 파이프

깊이 있고 밀도 있는 중저음 재생을 위한 정밀 튜닝된 중저음 파이프

각 우퍼에 할당된 풍성한 3L 어쿠스틱 볼륨이 정밀 튜닝된 백파이어 중저음 파이프에 정확히 조율되므로 작은 스피커의 크기에도 불구하고 매우 인상적이고 밀도 있는 중저음 성능이 구현되므로 탁월한 현실감과 매혹적인 청취 환경을 경험할 수 있습니다.

균형 잡힌 깨끗한 음향을 위한 네오디뮴 스피커

네오디뮴은 음성 코일의 민감도, 중저음 응답 및 균형 잡힌 음질을 위해 필요한 강력한 자기장을 만들어 내는 최상의 소재입니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능