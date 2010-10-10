단종됨
DS8500/12
뛰어난 음질과 스타일
우아하고 시크한 필립스 도킹 스피커는 PureDigital 기술을 탑재하여 iPhone/iPod으로 멋진 사운드를 제공합니다. 근접 센서와 스피커 디자인 및 마감 처리를 돋보이게 하는 리모콘으로 고급 컨트롤 기능을 만끽하세요.
iPod/iPhone의 아날로그 오디오 출력을 이용하는 기존의 도킹 플레이어에 적용된 아날로그 오디오 처리 기술과는 비교할 수 없을 정도로 탁월한 사운드 성능을 제공하는 고급 PureDigital 사운드 처리 기술이 내장되어 있습니다. 또한 iPod/iPhone의 디지털 오디오 출력 신호를 수신하고 회로의 매 단계마다 디지털 처리 기술을 사용하기 때문에 훨씬 높은 신호 대 소음비가 구현됩니다. 따라서 완벽하게 균형이 잡힌 최고로 선명한 사운드를 들을 수 있습니다.
스마트한 사운드 설계를 통해 최상의 중저음 재생 성능을 제공할 뿐 아니라, 각각의 미드레인지 드라이버에 할당되는 어쿠스틱 볼륨이 어쿠스틱 요구 사항에 정확히 부합합니다. 또한 깊이 있고 밀도 있는 저음과 강하고 풍성한 중저음이 구현됩니다.
커브백 커버의 깨끗한 윤곽과 세련미는 미학적으로 아름다울 뿐만 아니라 보다 효과적인 어쿠스틱 구조를 만들어 줍니다. 세심하게 설계된 이 곡선은 스피커 캐비닛의 견고성을 높여 주고 내부의 울림을 극적으로 낮춤으로써 보다 정교하고 자연스러운 사운드를 구현합니다. 이제 미학적인 아름다움과 더불어 감각적인 사운드를 모두 즐길 수 있습니다.
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