우아하고 정교한 사운드를 위한 감각적인 커브백 디자인

커브백 커버의 깨끗한 윤곽과 세련미는 미학적으로 아름다울 뿐만 아니라 보다 효과적인 어쿠스틱 구조를 만들어 줍니다. 세심하게 설계된 이 곡선은 스피커 캐비닛의 견고성을 높여 주고 내부의 울림을 극적으로 낮춤으로써 보다 정교하고 자연스러운 사운드를 구현합니다. 이제 미학적인 아름다움과 더불어 감각적인 사운드를 모두 즐길 수 있습니다.