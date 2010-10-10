가청 스펙트럼 재생용 수동형 크로스오버

수동형 크로스오버 디자인으로 모든 음을 정확히 들을 수 있어 놀라울만큼 청아하고 자연스러우며 완벽하게 음악을 감상하실 수 있습니다. 복잡한 엔지니어링을 통해 각 사운드 주파수 가청 스펙트럼이 분리되어 적절한 드라이버에 보내지게 됩니다. 드라이버 주파수 응답 외의 신호는 보내지지 않기 때문에 음질이 현저하게 개선되는 동시에 왜곡 레벨은 크게 줄어듭니다. 프리미엄 전자 부품과 수동형 크로스오버가 어우러져 오리지널 레코드와 같이 일관되고 신뢰할 수 있는 완벽한 음질을 제공합니다.