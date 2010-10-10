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DS9000/10
진정한 효과를 경험하십시오
필립스 도킹 스피커는 특별히 음악을 사랑하는 여러분들을 위한 최상의 선택입니다. 프리미엄 부품과 천연 목재로 만들었으며 iPod/iPhone/iPad의 성능을 완벽하게 구현해 오리지널 레코드와 같은 음질을 경험하실 수 있습니다.
iPod/iPhone/iPad용
수동형 크로스오버 디자인으로 모든 음을 정확히 들을 수 있어 놀라울만큼 청아하고 자연스러우며 완벽하게 음악을 감상하실 수 있습니다. 복잡한 엔지니어링을 통해 각 사운드 주파수 가청 스펙트럼이 분리되어 적절한 드라이버에 보내지게 됩니다. 드라이버 주파수 응답 외의 신호는 보내지지 않기 때문에 음질이 현저하게 개선되는 동시에 왜곡 레벨은 크게 줄어듭니다. 프리미엄 전자 부품과 수동형 크로스오버가 어우러져 오리지널 레코드와 같이 일관되고 신뢰할 수 있는 완벽한 음질을 제공합니다.
iPod/iPhone의 아날로그 오디오 출력을 이용하는 기존의 도킹 플레이어에 적용된 아날로그 오디오 처리 기술과는 비교할 수 없을 정도로 탁월한 사운드 성능을 제공하는 고급 PureDigital 사운드 처리 기술이 내장되어 있습니다. 또한 iPod/iPhone의 디지털 오디오 출력 신호를 수신하고 회로의 매 단계마다 디지털 처리 기술을 사용하기 때문에 훨씬 높은 신호 대 소음비가 구현됩니다. 따라서 완벽하게 균형이 잡힌 최고로 선명한 사운드를 들을 수 있습니다.
커브백 커버의 깨끗한 윤곽과 세련미는 미학적으로 아름다울 뿐만 아니라 보다 효과적인 어쿠스틱 구조를 만들어 줍니다. 세심하게 설계된 이 곡선은 스피커 캐비닛의 견고성을 높여 주고 내부의 울림을 극적으로 낮춤으로써 보다 정교하고 자연스러운 사운드를 구현합니다. 이제 미학적인 아름다움과 더불어 감각적인 사운드를 모두 즐길 수 있습니다.
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