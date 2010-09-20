단종됨
DS9000/12
수동형 크로스오버 디자인으로 모든 음을 정확히 들을 수 있어 놀라울만큼 청아하고 자연스러우며 완벽하게 음악을 감상하실 수 있습니다. 복잡한 엔지니어링을 통해 각 사운드 주파수 가청 스펙트럼이 분리되어 적절한 드라이버에 보내지게 됩니다. 드라이버 주파수 응답 외의 신호는 보내지지 않기 때문에 음질이 현저하게 개선되는 동시에 왜곡 레벨은 크게 줄어듭니다. 프리미엄 전자 부품과 수동형 크로스오버가 어우러져 오리지널 레코드와 같이 일관되고 신뢰할 수 있는 완벽한 음질을 제공합니다.
iPod/iPhone의 아날로그 오디오 출력을 이용하는 기존의 도킹 플레이어에 적용된 아날로그 오디오 처리 기술과는 비교할 수 없을 정도로 탁월한 사운드 성능을 제공하는 고급 PureDigital 사운드 처리 기술이 내장되어 있습니다. 또한 iPod/iPhone의 디지털 오디오 출력 신호를 수신하고 회로의 매 단계마다 디지털 처리 기술을 사용하기 때문에 훨씬 높은 신호 대 소음비가 구현됩니다. 따라서 완벽하게 균형이 잡힌 최고로 선명한 사운드를 들을 수 있습니다.
대부분의 최상급 오디오 애호가용 기기는 완전히 음악에 몰입하고 사운드 재생에 모든 출력을 사용할 수 있도록 디스플레이를 끌 수 있는 기능을 지원합니다. 이러한 특성은 근접 센서 기능을 통해서도 구현이 가능합니다. 즉, 장치에서 멀어지면 기능 키가 자동적으로 어두워지고, 손을 가까이 가져가면 어려움 없이 음악을 제어할 수 있도록 기능 키가 켜집니다.
리뷰