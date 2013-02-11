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필립스에서 특허 출원 중인 LivingSound는 스위트 스팟(방안의 이상적인 청취 지점)을 현저하게 확장하여 넓은 공간에서 풍부한 음향을 즐길 수 있습니다. 다양한 사운드 처리 방식을 결합하여, LivingSound는 컴팩트 스테레오 시스템에서 손실되기 쉬운 사운드 스테이지의 풍부한 음색과 미세한 공간감을 복원합니다. 예상했던 스위트 스팟보다 효과가 훨씬 더 크며, 소리가 방안 전체에 고르게 퍼져 나갑니다. 이제 더 이상 음악의 즐거움을 옛날처럼 좁은 공간으로 한정하지 마십시오. 더 넓은 공간에서 최적의 스테레오 사운드를 느껴 보십시오.
iPod/iPhone의 아날로그 오디오 출력을 이용하는 기존의 도킹 플레이어에 적용된 아날로그 오디오 처리 기술과는 비교할 수 없을 정도로 탁월한 사운드 성능을 제공하는 고급 PureDigital 사운드 처리 기술이 내장되어 있습니다. 또한 iPod/iPhone의 디지털 오디오 출력 신호를 수신하고 회로의 매 단계마다 디지털 처리 기술을 사용하기 때문에 훨씬 높은 신호 대 소음비가 구현됩니다. 따라서 완벽하게 균형이 잡힌 최고로 선명한 사운드를 들을 수 있습니다.
이 시스템의 총 출력 파워는 200W RMS입니다. RMS는 제곱 평균(Root Mean Square), 즉 전형적인 오디오 측정, 더 정확히는 오디오 증폭기에서 확성기로 전송되는 전력을 의미하며 와트로 측정됩니다. 발생하는 음향은 확성기로 전송되는 전력량과 그 감도에 따라 결정됩니다. 전력이 높을수록 스피커에서 방출되는 음향 파워가 훌륭해지는 것입니다.
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