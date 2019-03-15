최고의 커피 20,000잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더

내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 날카로운 칼날이 있는 분쇄기는 원두에서 최고의 향과 맛을 추출합니다. 100% 세라믹 재질로 만들어져 최소 20,000잔의 커피를 추출할 수 있습니다.