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탁월한 청소 효과를 보장하는 강력한 핸디형 진공 청소기
강력한 필립스 핸디형 7.2V 진공 청소기로 탁월한 청소 효과를 눈으로 확인하세요. 백리스 싸이클론 방식 및 2중 필터 시스템이 지속적인 성능을 보장하며 공기 역학 노즐 설계로 우수한 먼지 흡입력을 제공합니다.
7.2V 배터리
싸이클론 방식
틈새 노즐 및 브러시 노즐
필립스 핸디형 진공 청소기는 쉽고 간편하게 먼지통을 비울 수 있으며 위생적으로 청소할 수 있도록 설계되었습니다. 원터치 분리 노즐이 있어 손에 먼지를 묻히지 않고도 먼지를 쉽게 비울 수 있습니다.
필립스 핸디형 청소기를 벽에 걸거나 테이블에 두는 충전대에 편리하게 보관할 수 있습니다. 따라서, 강력한 충전식 배터리를 내장한 핸디형 청소기를 필요할 때 언제나 사용할 수 있습니다.
필립스 백리스 싸이클론 방식은 내부 먼지를 회전시켜 최적의 강력한 흡입력과 지속적인 청소 성능을 보장해줍니다. 2중 필터 시스템은 한번 들어간 먼지가 나오지 못하게 해줍니다. 첫 번째 필터는 대부분의 먼지를 차단해주고, 두 번째 필터가 그보다 작은 먼지 미립자를 잡아줍니다.
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