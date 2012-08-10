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단종됨

MiniVac핸디형 청소기

FC6144/01

탁월한 청소 효과를 보장하는 강력한 핸디형 진공 청소기

강력한 필립스 핸디형 7.2V 진공 청소기로 탁월한 청소 효과를 눈으로 확인하세요. 백리스 싸이클론 방식 및 2중 필터 시스템이 지속적인 성능을 보장하며 공기 역학 노즐 설계로 우수한 먼지 흡입력을 제공합니다.

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백리스 싸이클론 방식 및 공기 역학 노즐

탁월한 청소 효과를 보장하는 강력한 핸디형 진공 청소기

  • 7.2V 배터리

  • 싸이클론 방식

  • 틈새 노즐 및 브러시 노즐

손쉽게 비울 수 있는 원터치 분리 노즐

손쉽게 비울 수 있는 원터치 분리 노즐

필립스 핸디형 진공 청소기는 쉽고 간편하게 먼지통을 비울 수 있으며 위생적으로 청소할 수 있도록 설계되었습니다. 원터치 분리 노즐이 있어 손에 먼지를 묻히지 않고도 먼지를 쉽게 비울 수 있습니다.

벽면 및 탁상용 슬림 충전대

벽면 및 탁상용 슬림 충전대

필립스 핸디형 청소기를 벽에 걸거나 테이블에 두는 충전대에 편리하게 보관할 수 있습니다. 따라서, 강력한 충전식 배터리를 내장한 핸디형 청소기를 필요할 때 언제나 사용할 수 있습니다.

최적의 필터링을 위한 2단계 백리스 싸이클론 방식

최적의 필터링을 위한 2단계 백리스 싸이클론 방식

필립스 백리스 싸이클론 방식은 내부 먼지를 회전시켜 최적의 강력한 흡입력과 지속적인 청소 성능을 보장해줍니다. 2중 필터 시스템은 한번 들어간 먼지가 나오지 못하게 해줍니다. 첫 번째 필터는 대부분의 먼지를 차단해주고, 두 번째 필터가 그보다 작은 먼지 미립자를 잡아줍니다.

기술 사양

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