진공 청소기 및 물걸레
모든 시리즈
핸디형 청소기 핸디형 청소기
단종됨
지원
FC6150/01
상점으로 이동
로그인 또는 계정 만들기
설명서, 맞춤형 지원 등에 즉시 액세스할 수 있습니다. 또한, 빠르고 간편하게 이용할 수 있습니다.
EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6150/01 - English (US)
Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
전체 (4)
필립스 진공 청소기의 액세서리가 다른 모델과 호환됩니까?
필립스 진공 청소기의 모델 번호 및 일련 번호는 어디에 있습니까?
필립스 백리스 진공 청소기의 먼지통 청소 방법
필립스 진공청소기 필터는 어떻게 청소하나요?
MiniVac FC6152의 충전대에 MiniVac FC6150을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?
필립스 진공청소기의 흡입력이 약함
필립스 진공 청소기 사용 시 정전기 발생
필립스 문의
저희가 도와드리겠습니다.