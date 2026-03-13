진공 청소기 및 물걸레
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DailyDuo 스틱형 무선진공청소기
단종됨
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FC6161/02
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User Manual Philips DailyDuo Stick vacuum cleaner
필립스 데일리 듀오(DailyDuo) 무선 진공청소기로 매일 상쾌한 기분을 느껴보세요. 선이 없어 매우 편리하며, 분리되는 핸디형 청소기를 이용해 바닥은 물론 가구까지 깨끗하게 청소할 수 있습니다. 이제 매일 빠르게 청소를 끝낼 수 있습니다!
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