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DailyDuo 스틱형 무선진공청소기

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매뉴얼 및 설명서

User Manual Philips DailyDuo Stick vacuum cleaner

  • PDF 파일, 12.8 MB
  • 13 March 2026

필립스 데일리 듀오(DailyDuo) 무선 진공청소기로 매일 상쾌한 기분을 느껴보세요. 선이 없어 매우 편리하며, 분리되는 핸디형 청소기를 이용해 바닥은 물론 가구까지 깨끗하게 청소할 수 있습니다. 이제 매일 빠르게 청소를 끝낼 수 있습니다!

  • PDF 파일
  • 29 March 2026

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