FC6162/02
모든 바닥에 꼼꼼한 청소 효과
새로운 필립스 PowerPro Duo는 딱딱한 바닥 및 카펫에 꼼꼼한 청소 효과를 제공합니다. PowerCyclone 기술로 강한 흡입력을 유지하여 훌륭한 성능을 발휘하며, TriActive 터보 노즐이 한 번만 지나가도 많은 먼지와 잔털을 잡아냅니다.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
PowerCyclone 기술은 청소과정을 효율적으로 수행하여 최고의 청소 성능을 제공합니다. 즉, 1) 공기 흡입구가 일직선이면서 매끄럽기 때문에 공기가 PowerCyclone으로 빠르게 진입합니다. 2) 공기 통로가 곡선형이므로 공기가 사이클론 챔버에서 신속하게 이동해 공기 중의 먼지를 분리합니다.
TriActive 터보 노즐은 딱딱한 바닥과 카펫에서 최고의 성능을 발휘합니다. 모터식 브러시와 최적의 공기 흐름으로 모든 먼지와 보풀을 한 번에 흡입합니다.
PowerPro Duo는 어디든 닿을 수 있도록 제작되어 힘들이지 않고 소파, 침대 또는 테이블 아래를 손쉽게 청소할 수 있습니다.
무선 작동을 위한 충전식 배터리를 통해 어디든지 자유롭게 청소할 수 있습니다. 이제 걸리적대는 케이블 없이 집안 구석구석을 모두 청소할 수 있습니다.
투인원(2-in-1) 기능으로 스틱형과 핸디형 청소기가 하나로 통합되어, 바닥은 물론 가구까지 깨끗하게 청소할 수 있습니다.
PowerPro Duo는 내구성이 좋은 폼 필터를 사용하여 수돗물 또는 세탁기로 손쉽게 세척할 수 있으므로 긴 수명을 유지합니다.
스틱은 핸디형 청소기를 부착 또는 제거한 상태로 똑바로 세워 편리하게 보관할 수 있습니다. 따라서 청소 중이라도 어디든 세워둘 수 있습니다.
먼지통은 휴지통에 먼지를 바로 버릴 수 있도록 완벽하게 제작되었습니다. 원터치 시스템을 통해 먼지를 직접 만지지 않아도 되며 복잡한 과정 없이 먼지통을 쉽게 비울 수 있어 더욱 간편하고 위생적으로 청소할 수 있습니다.
모터식 브러시가 장착된 TriActive 터보 노즐을 통해 소파, 쿠션 및 기타 섬유에 묻은 동물 털을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 애완동물을 키우는 사람들에게 이상적인 제품입니다.
노즐 및 액세서리
디자인
크기 및 무게
성능
필터링
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.