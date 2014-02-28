단종됨
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모든 바닥에 최상의 청소 효과
새로운 필립스 PowerPro Duo는 딱딱한 바닥 및 카펫에 최상의 청소 효과를 제공합니다. PowerCyclone 기술로 강한 흡입력을 유지하여 최적의 성능을 발휘하며, TriActive 터보 노즐이 한 번만 지나가도 많은 먼지와 잔털을 잡아냅니다.
싸이클론
14.4V
2가지 액세서리
PowerCyclone 기술은 청소과정을 효율적으로 수행하여 최고의 청소 성능을 제공합니다. 즉, 1) 공기 흡입구가 일직선이면서 매끄럽기 때문에 공기가 파워싸이클론으로 빠르게 진입합니다. 2) 공기 통로가 곡선형이므로 공기가 사이클론 챔버에서 신속하게 이동해 공기 중의 먼지를 분리합니다.
TriActive 터보 노즐은 딱딱한 바닥과 카펫에서 최고의 성능을 발휘합니다. 모터식 브러시와 최적의 공기 흐름으로 모든 먼지와 보풀을 한 번에 흡입합니다.
강력한 14.4V 리튬 이온 배터리는 표준 배터리에 비해 더욱 오랫동안 지속됩니다. 또한 리튬 이온 배터리는 매우 가벼우므로 더욱 쾌적한 청소 환경을 경험할 수 있습니다.
리뷰