모든 바닥에 최상의 청소 효과

새로운 필립스 PowerPro Duo는 딱딱한 바닥 및 카펫에 최상의 청소 효과를 제공합니다. PowerCyclone 기술로 강한 흡입력을 유지하여 최적의 성능을 발휘하며, TriActive 터보 노즐이 한 번만 지나가도 많은 먼지와 잔털을 잡아냅니다.