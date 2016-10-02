최적의 성능을 발휘하는 PowerCyclone 기술

PowerCyclone 기술은 청소과정을 효율적으로 수행하여 최고의 청소 성능을 제공합니다. 즉, 1) 공기 흡입구가 일직선이면서 매끄럽기 때문에 공기가 PowerCyclone으로 빠르게 진입합니다. 2) 공기 통로가 곡선형이므로 공기가 사이클론 챔버에서 신속하게 이동해 공기 중의 먼지를 분리합니다.