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    PowerPro Aqua 스틱형 진공 청소기

    FC6402/01

    진공 청소와 물 청소를 한번에

    새로운 필립스 PowerPro 아쿠아는 물청소도 할 수 있는 강력한 무선 진공 청소기입니다. 진공 청소와 시스템 물청소가 결합되어 매일 생기는 먼지를 빠르게 청소할 수 있습니다. 간편한 전원 스위치로 물걸레 시스템을 진공 청소기로 쉽게 전환할 수 있으며 진공 청소와 물걸레질을 동시에 사용할 수도 있습니다.

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    PowerPro Aqua 스틱형 진공 청소기

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    진공 청소와 물 청소를 한번에

    매일 생기는 먼지를 언제나 빠르고 간편하게 청소

    • 투인원(2-in-1)
    • 진공 청소 및 걸레질
    • 18V
    완벽한 진공 청소 성능을 제공하는 PowerCyclone 기술

    완벽한 진공 청소 성능을 제공하는 PowerCyclone 기술

    PowerCyclone 기술은 한 번만 지나가도 강력한 진공 청소 성능을 발휘합니다. 공기가 PowerCyclone 속으로 빠르게 흡입되면 곡선형 공기 통로를 통해 이동하여 공기 중의 먼지를 효율적으로 분리합니다.

    모든 종류의 딱딱한 바닥에 최적의 물기를 공급하는 새로운 물걸레 시스템

    모든 종류의 딱딱한 바닥에 최적의 물기를 공급하는 새로운 물걸레 시스템

    독특한 물걸레 시스템으로 물 방출량이 제어되므로 청소를 하는 동안 모든 종류의 딱딱한 바닥에 최적의 물기가 유지됩니다.

    카펫에서도 강력한 성능을 발휘하는 TriActive 터보 노즐

    카펫에서도 강력한 성능을 발휘하는 TriActive 터보 노즐

    TriActive 터보 노즐은 딱딱한 바닥과 카펫에서 최고의 성능을 발휘합니다. 모터식 브러시와 최적의 공기 흐름으로 모든 먼지와 보풀을 한 번에 흡입합니다.

    미세 입자도 놓치지 않는 3중 필터 기술

    미세 입자도 놓치지 않는 3중 필터 기술

    세척 가능한 3중 필터가 꽃가루, 반려동물 털, 먼지 등과 같은 알레르겐의 90% 이상을 잡아주므로 공기가 깨끗해집니다.

    동물 털을 효과적으로 제거하는 노즐의 모터식 브러시

    동물 털을 효과적으로 제거하는 노즐의 모터식 브러시

    모터식 브러시가 장착된 TriActive 터보 노즐을 통해 소파, 쿠션 및 기타 섬유에 묻은 동물 털을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 애완동물을 키우는 사람들에게 이상적인 제품입니다.

    무선 청소: 어디든 청소할 수 있는 자유

    무선 청소: 어디든 청소할 수 있는 자유

    코드 없이 원하는 모든 종류의 바닥을 청소할 수 있습니다.

    장시간 지속되는 강력한 18V 리튬 이온 배터리

    장시간 지속되는 강력한 18V 리튬 이온 배터리

    강력한 18V 리튬 이온 배터리 덕분에 무선 작동이 40분 동안 지속됩니다. 이제 걸리적거리는 케이블 없이 여러 방을 오가며 간편하게 청소할 수 있습니다.

    백리스: 한 번에 비울 수 있는 먼지통

    백리스: 한 번에 비울 수 있는 먼지통

    새로운 백리스 PowerPro 아쿠아 진공 청소기라면 먼지를 만지지 않고도 먼지통 속의 먼지를 말끔하게 버릴 수 있습니다.

    클릭 온/오프 물걸레 시스템으로 빠르게 시작하는 물청소

    클릭 온/오프 물걸레 시스템으로 빠르게 시작하는 물청소

    물 탱크에 자석이 붙어 있어 노즐을 물청소 시스템에 간편하게 탈부착할수 있습니다.

    모든 바닥에 사용 가능

    모든 바닥에 사용 가능

    모든 종류의 딱딱한 바닥과 카펫에서 진공 청소가 가능합니다. 물 탱크를 장착하면 어떤 종류의 딱딱한 바닥도 물청소할 수 있습니다.

    긴 수명을 유지하는 물세척 가능 폼 필터

    긴 수명을 유지하는 물세척 가능 폼 필터

    긴 수명을 유지하는 물세척 가능 폼 필터로, 더욱 오랫동안 사용할 수 있습니다.

    가벼운 무게와 우수한 기동성 덕분에 다루기 쉬운 청소기

    새로운 PowerPro 아쿠아 진공 청소기는 우수한 기동성을 갖추고 무게 또한 가벼워, 다루기 편리합니다.

    기술 사양

    • 노즐 및 액세서리

      표준 노즐
      TriActive 터보 노즐
      포함된 액세서리
      마이크로 필터 패드 2개

    • 디자인

      디자인 요소
      온-오프
      색상
      그레이

    • 크기 및 무게

      제품 규격(LxWxH)
      200 x 250(바닥면), 1150(높이)  mm
      중량
      4.7  kg

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 성능

      배터리 유형
      리튬 이온
      음향 파워 수준
      83  dB
      배터리 전압
      18  V
      충전 시간
      5  hour(s)
      작동 시간
      40  minute(s)
      탱크당 청소 면적
      50  m²

    • 필터링

      먼지 용량
      0.6  l
      배기 필터
      폼 필터

    • 사용편의성

      물탱크 용량(최대)
      0.2  l

    Badge-D2C

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    • 사용 빈도에 따라 3~6개월마다 교체하시기를 권해 드립니다. 2개의 극세사 패드가 동봉되어 있으며 극세사 패드의 구매처는 www.philips.com에서 확인하실 수 있습니다. 다른 브랜드의 극세사 패드를 사용하실 경우 당사에서는 최적의 청소 결과를 보장해 드릴 수 없습니다.

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