진공 청소와 물 청소를 한번에

새로운 필립스 PowerPro 아쿠아는 물청소도 할 수 있는 강력한 무선 진공 청소기입니다. 진공 청소와 시스템 물청소가 결합되어 매일 생기는 먼지를 빠르게 청소할 수 있습니다. 간편한 전원 스위치로 물걸레 시스템을 진공 청소기로 쉽게 전환할 수 있으며 진공 청소와 물걸레질을 동시에 사용할 수도 있습니다.