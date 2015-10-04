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진공 청소와 물 청소를 한번에
새로운 필립스 PowerPro 아쿠아는 물청소도 할 수 있는 강력한 무선 진공 청소기입니다. 진공 청소와 시스템 물청소가 결합되어 매일 생기는 먼지를 빠르게 청소할 수 있습니다. 간편한 전원 스위치로 물걸레 시스템을 진공 청소기로 쉽게 전환할 수 있으며 진공 청소와 물걸레질을 동시에 사용할 수도 있습니다.모든 혜택 보기
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PowerCyclone 기술은 한 번만 지나가도 강력한 진공 청소 성능을 발휘합니다. 공기가 PowerCyclone 속으로 빠르게 흡입되면 곡선형 공기 통로를 통해 이동하여 공기 중의 먼지를 효율적으로 분리합니다.
독특한 물걸레 시스템으로 물 방출량이 제어되므로 청소를 하는 동안 모든 종류의 딱딱한 바닥에 최적의 물기가 유지됩니다.
TriActive 터보 노즐은 딱딱한 바닥과 카펫에서 최고의 성능을 발휘합니다. 모터식 브러시와 최적의 공기 흐름으로 모든 먼지와 보풀을 한 번에 흡입합니다.
세척 가능한 3중 필터가 꽃가루, 반려동물 털, 먼지 등과 같은 알레르겐의 90% 이상을 잡아주므로 공기가 깨끗해집니다.
모터식 브러시가 장착된 TriActive 터보 노즐을 통해 소파, 쿠션 및 기타 섬유에 묻은 동물 털을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 애완동물을 키우는 사람들에게 이상적인 제품입니다.
코드 없이 원하는 모든 종류의 바닥을 청소할 수 있습니다.
강력한 18V 리튬 이온 배터리 덕분에 무선 작동이 40분 동안 지속됩니다. 이제 걸리적거리는 케이블 없이 여러 방을 오가며 간편하게 청소할 수 있습니다.
새로운 백리스 PowerPro 아쿠아 진공 청소기라면 먼지를 만지지 않고도 먼지통 속의 먼지를 말끔하게 버릴 수 있습니다.
물 탱크에 자석이 붙어 있어 노즐을 물청소 시스템에 간편하게 탈부착할수 있습니다.
모든 종류의 딱딱한 바닥과 카펫에서 진공 청소가 가능합니다. 물 탱크를 장착하면 어떤 종류의 딱딱한 바닥도 물청소할 수 있습니다.
긴 수명을 유지하는 물세척 가능 폼 필터로, 더욱 오랫동안 사용할 수 있습니다.
새로운 PowerPro 아쿠아 진공 청소기는 우수한 기동성을 갖추고 무게 또한 가벼워, 다루기 편리합니다.
노즐 및 액세서리
디자인
크기 및 무게
지속 가능성
성능
필터링
사용편의성
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