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    SpeedPro Max 스틱형 진공 청소기

    FC6813/01

    최고 속도로 경험하는 무선 청소*

    혁신적인 SpeedPro Max는 360° 흡입 노즐 덕분에 바닥뿐만 아니라 벽과 가구에 있는 먼지를 모든 방향에서 한번에 제거합니다. 마룻바닥과 카펫에서도 더욱 많은 먼지를 빠르게 제거해 보세요.

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    SpeedPro Max 스틱형 진공 청소기

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    모두 보기 스틱형 진공 청소기

    최고 속도로 경험하는 무선 청소*

    360° 흡입 노즐 지원

    • 360° 흡입 노즐
    • 18V, 최대 45분의 작동 시간
    • 2-in-1: 진공 및 핸디형
    • TurboPet 노즐
    모든 면의 먼지를 제거해 주는 360° 흡입 노즐

    모든 면의 먼지를 제거해 주는 360° 흡입 노즐

    360° 흡입 노즐이 앞뒤 구분하지 않고 벽이든 바닥이든 모든 구석의 먼지를 빠르게 제거해 줍니다. 어떻게 움직여도 신속한 청소를 경험해 보세요.

    고속의 공기 흐름(분당 1000L 이상)을 만들어 내는 PowerBlade 모터

    고속의 공기 흐름(분당 1000L 이상)을 만들어 내는 PowerBlade 모터

    PowerBlade는 노즐을 통해 360°로 흡입하는 당사만의 독특한 고속 공기 흐름(분당 1000 L이상)을 생성하기 위해 만들어진 디지털 모터입니다. 구매 후 3개월 이내에 Philips.com에서 등록하시고 5년 무료 모터 보증 혜택을 이용해 보세요!

    PowerCyclone 8 - 당사 최강의 백리스 기술

    PowerCyclone 8 - 당사 최강의 백리스 기술

    PowerCyclone 8 기술 - 이 스틱형 무선 진공 청소기에는 당사 최고의 백리스 진공 청소 기술이 적용되어 있어, 더 강력한 흡입력이 더 오래 지속됩니다.

    최대 45분 간 청소가 가능한 18V 리튬 이온 배터리

    최대 45분 간 청소가 가능한 18V 리튬 이온 배터리

    고성능 18V 리튬 이온 배터리는 완전 충전 시 에코 모드에서 최대 45분 간 작동하며, 정상 모드에서는 20분, 터보 모드에서는 14분 간 작동합니다.

    3중 필터 시스템으로 더욱 오래 지속되는 고속의 공기 흐름

    3중 필터 시스템으로 더욱 오래 지속되는 고속의 공기 흐름

    3중 필터 시스템이 깨끗한 공기만을 모터로 돌려보내므로 고속의 공기 흐름이 더욱 오랫동안 지속됩니다.

    속도와 배터리 사용량을 알려주는 스마트 디지털 디스플레이

    속도와 배터리 사용량을 알려주는 스마트 디지털 디스플레이

    스마트 디지털 디스플레이가 속도와 배터리 사용량을 알려 주므로 필터를 청소할 시기를 알 수 있습니다.

    내장되어 있는 핸디형 장치, 틈새 노즐 및 브러쉬

    내장되어 있는 핸디형 장치, 틈새 노즐 및 브러쉬

    액세서리는 원클릭으로 간편하게 사용할 수 있습니다. 탈착식 핸디형 장치를 이용하면 2개의 SpeedPro Max 장치를 하나로 만들 수 있습니다. 브러쉬 액세서리는 튜브에 내장되어 있으므로 언제든 간편한 사용이 가능합니다.

    숨어있던 먼지까지 찾아 주는 LED 노즐

    숨어있던 먼지까지 찾아 주는 LED 노즐

    SpeedPro Max 노즐에 있는 LED 조명으로 먼지, 잔털, 머리카락, 빵가루 등을 손쉽게 찾아서 제거할 수 있습니다. LED 노즐이 숨어 있던 먼지까지 찾아줍니다.

    높이가 낮은 가구 아래까지, 구석구석 빠르게

    높이가 낮은 가구 아래까지, 구석구석 빠르게

    SpeedPro Max는 유연하고 조작이 간편합니다. 먼지통이 상단에 있어서 좁은 각도, 심지어는 바닥에 완전히 평평하게 사용할 수 있으며 높이가 낮은 가구 아래까지도 닿을 수 있습니다.

    먼지 날림 없이 비울 수 있는 독특한 디자인의 먼지통

    먼지 날림 없이 비울 수 있는 독특한 디자인의 먼지통

    먼지를 날리지 않고도 진공 청소기의 먼지통을 쉽게 떼어내고 비울 수 있습니다.

    기술 사양

    • 노즐 및 액세서리

      표준 노즐
      360° 흡입 노즐
      포함된 액세서리
      • AC 전원 어댑터
      • 내장형 브러쉬
      • 벽걸이 도킹
      추가 노즐
      모터식 터보 브러시

    • 디자인

      색상
      루루스 블루(Lourous Blue)

    • 무게 및 규격

      중량
      2.65  kg

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 성능

      배터리 유형
      리튬 이온
      음향 파워 수준
      84  dB
      배터리 전압
      18  V
      충전 시간
      5  hour(s)
      작동 시간
      45  minute(s)
      작동 시간(터보)
      14  minute(s)
      바람(최대)
      1000 이상  l/min

    • 여과

      먼지 용량
      0.6  l
      모터 필터
      세척 가능 필터

    Badge-D2C

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    • 2018년 1월 국제 표준 IEC60312-1을 바탕으로 필립스에서 개발한 굵은 먼지, 딱딱한 바닥 청소 테스트 사용하여 2017년 독일의 300유로 이상 무선 스틱형 진공 청소기 상위 판매 10개 제품을 대상으로 테스트했습니다.

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