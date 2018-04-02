최고 속도로 경험하는 무선 청소*

혁신적인 SpeedPro Max는 360° 흡입 노즐 덕분에 바닥뿐만 아니라 벽과 가구에 있는 먼지를 모든 방향에서 한번에 제거합니다. 마룻바닥과 카펫에서도 더욱 많은 먼지를 빠르게 제거해 보세요.