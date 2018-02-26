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최고 속도로 경험하는 무선 청소*
혁신적인 SpeedPro Max는 360° 흡입 노즐 덕분에 바닥뿐만 아니라 벽과 가구에 있는 먼지를 모든 방향에서 한번에 제거합니다. 마룻바닥과 카펫에서도 더욱 많은 먼지를 빠르게 제거해 보세요.모든 혜택 보기
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360° 흡입 노즐이 앞뒤 구분하지 않고 벽이든 바닥이든 모든 구석의 먼지를 빠르게 제거해 줍니다. 어떻게 움직여도 신속한 청소를 경험해 보세요.
PowerBlade는 노즐을 통해 360°로 흡입하는 당사만의 독특한 고속 공기 흐름(분당 1000 L이상)을 생성하기 위해 만들어진 디지털 모터입니다. 구매 후 3개월 이내에 Philips.com에서 등록하시고 5년 무료 모터 보증 혜택을 이용해 보세요!
PowerCyclone 8 기술 - 이 스틱형 무선 진공 청소기에는 당사 최고의 백리스 진공 청소 기술이 적용되어 있어, 더 강력한 흡입력이 더 오래 지속됩니다.
고성능 25.2 V 리튬 이온 배터리는 완전 충전 시 에코 모드에서 최대 65분 간 작동하며, 정상 모드에서는 30분, 터보 모드에서는 21분 간 작동합니다.
3중 필터 시스템이 깨끗한 공기만을 모터로 돌려보내므로 고속의 공기 흐름이 더욱 오랫동안 지속됩니다.
스마트 디지털 디스플레이가 속도와 배터리 사용량을 알려 주므로 필터를 청소할 시기를 알 수 있습니다.
액세서리는 원클릭으로 간편하게 사용할 수 있습니다. 탈착식 핸디형 장치를 이용하면 2개의 SpeedPro Max 장치를 하나로 만들 수 있습니다. 브러쉬 액세서리는 튜브에 내장되어 있으므로 언제든 간편한 사용이 가능합니다.
SpeedPro Max 노즐에 있는 LED 조명으로 먼지, 잔털, 머리카락, 빵가루 등을 손쉽게 찾아서 제거할 수 있습니다. LED 노즐이 숨어 있던 먼지까지 찾아줍니다.
SpeedPro Max는 유연하고 조작이 간편합니다. 먼지통이 상단에 있어서 좁은 각도, 심지어는 바닥에 완전히 평평하게 사용할 수 있으며 높이가 낮은 가구 아래까지도 닿을 수 있습니다.
먼지를 날리지 않고도 진공 청소기의 먼지통을 쉽게 떼어내고 비울 수 있습니다.
노즐 및 액세서리
디자인
크기 및 무게
지속 가능성
성능
필터링
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