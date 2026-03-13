진공 청소기 및 물걸레
모든 시리즈
AquaTrio 진공 청소기 및 시스템 물청소
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User Manual Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
필립스의 신제품인 AquaTrio는 바닥의 진공 청소, 물청소와 건조를 동시에 해결하여 시간과 노력을 절반으로 줄일 수 있습니다. 빠르게 회전하는 극세사 브러시가 먼지, 얼룩, 액체를 한 번에 완벽하게 제거하므로 만족스러운 결과를 얻을 수 있습니다.
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필립스 진공 청소기의 액세서리가 다른 모델과 호환됩니까?
필립스 AquaTrio 진공 청소기의 브러시 및 필터는 언제 교체해야 합니까?
필립스 AquaTrio 진공 청소기에는 어떤 종류의 물을 사용할 수 있습니까?
필립스 진공 청소기의 모델 번호 및 일련 번호는 어디에 있습니까?
필립스 AquaTrio Pro를 사용한 후 세척하는 방법
필립스 AquaTrio 진공청소기를 사용한 후 세척하는 방법
필립스 AquaTrio 진공청소기가 세척 받침대에서 세척되지 않습니다.
필립스 AquaTrio 진공청소기를 사용하면 바닥에 물 자국이 남습니다.
필립스 AquaTrio 진공청소기의 흡입력이 약함
필립스 AquaTrio 진공청소기에서 물이 나오지 않습니다.
10초가 지나면 필립스 AquaTrio 진공청소기의 작동이 중지됩니다.
필립스 AquaTrio 진공 청소기에서 시끄럽거나 이상한 소리가 남
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