필립스의 신제품인 AquaTrio는 바닥의 진공 청소, 물청소와 건조를 동시에 해결하여 시간과 노력을 절반으로 줄일 수 있습니다. 빠르게 회전하는 극세사 브러시가 먼지, 얼룩, 액체를 한 번에 완벽하게 제거하므로 만족스러운 결과를 얻을 수 있습니다.