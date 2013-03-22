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더 효과적인 청소를 위한 20% 더 강력한 흡입력*
새로운 필립스 파워프로 컴팩트(PowerPro Compact) 진공청소기는 PowerCyclone 4단계 기술과 향상된 먼지통 설계로 강력한 청소 성능을 자랑합니다.모든 혜택 보기
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PowerCyclone 4 기술로 먼지와 공기가 한 번에 분리되어 공기 흐름과 성능이 극대화됩니다. 다음과 같이 효율적인 단계를 거쳐 놀라운 청소 결과가 제공됩니다. 1) 일직선의 매끄러운 공기 흡입구를 통해 공기가 빠르게 PowerCyclone으로 들어옵니다. 2) 공기 통로가 곡선형이므로 공기가 사이클론 챔버에서 신속하게 이동해 공기 중의 먼지를 분리합니다.
1800W 모터는 최고의 성능을 위해 최대 350W 흡입력을 발휘합니다.
주름 잡힌 EPA 필터는 필터 표면이 크고 성능이 뛰어납니다. 싸이클론 방식과 결합된 이 필터는 막힘을 방지하고 더 우수한 성능과 긴 수명을 제공합니다.
먼지를 날리지 않고 버릴 수 있도록 완벽하게 먼지통이 설계되었습니다. 독특한 모양과 부드러운 표면 덕분에 먼지가 한쪽 면에 모여 휴지통 안으로 고르게 떨어집니다.
인체공학적으로 디자인된 손잡이로 사용하기에 편리합니다. 긴 손잡이가 구석구석까지 닿기 어려운 곳도 쉽게 청소할 수 있습니다.
터보 브러시 노즐을 사용하면 카펫에서 모발과 잔털을 빨리 제거할 수 있으며, 카펫 깊숙이까지 청소할 수 있습니다. 회전 브러시로 미세한 먼지와 모발이 효과적으로 제거되어 카펫 청소 성능이 25% 향상됩니다. 딱딱한 바닥을 청소할 경우 노즐의 바퀴가 바닥 손상을 방지합니다.
노즐 및 액세서리
디자인
크기 및 무게
지속 가능성
필터링
사용편의성
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