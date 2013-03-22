PowerCyclone 4 기술로 먼지와 공기를 한 번에 분리

PowerCyclone 4 기술로 먼지와 공기가 한 번에 분리되어 공기 흐름과 성능이 극대화됩니다. 다음과 같이 효율적인 단계를 거쳐 놀라운 청소 결과가 제공됩니다. 1) 일직선의 매끄러운 공기 흡입구를 통해 공기가 빠르게 PowerCyclone으로 들어옵니다. 2) 공기 통로가 곡선형이므로 공기가 사이클론 챔버에서 신속하게 이동해 공기 중의 먼지를 분리합니다.