단종됨
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높이가 낮은 가구 밑까지도 완벽하게 청소
필립스 SmartPro Compact 로봇 진공 청소기가 알아서 청소를 해줍니다. 스마트 감지 시스템 덕분에 최적의 방식으로 집안을 깨끗하게 청소할 수 있습니다. 슬림한 디자인으로 높이가 낮은 가구 밑도 놓치지 않습니다.
초슬림 디자인(6cm)
2단계 청소 시스템
작동 시간 130분
새로운 로봇 진공 청소기에는 스마트 감지 시스템, 스마트 칩 조합, 최대 18개의 센서, 자이로스코프와 가속도계가 탑재되어 있어 로봇이 스스로 효율적인 방법을 선택하여 청소할 수 있습니다. 로봇은 환경을 인지하고 최적의 청소 전략을 선택하여 가능한 빠르게 집안을 청소합니다. 로봇은 막히지 않으며 필요한 경우 도킹 스테이션으로 다시 돌아옵니다.
24시간 예약 기능을 제공하는 새로운 로봇 청소기로 다음 청소 세션을 24시간까지 미리 프로그래밍할 수 있습니다.
필립스 로봇 진동 청소기는 배터리가 부족해지면 충전을 위해 자동으로 도킹 스테이션에 돌아가 다음 청소 세션을 위해 대기합니다.
리뷰