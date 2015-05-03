환경에 맞는 청소 방법을 선택해 주는 스마트 감지 시스템

새로운 로봇 진공 청소기에는 스마트 감지 시스템, 스마트 칩 조합, 최대 18개의 센서, 자이로스코프와 가속도계가 탑재되어 있어 로봇이 스스로 효율적인 방법을 선택하여 청소할 수 있습니다. 로봇은 환경을 인지하고 최적의 청소 전략을 선택하여 가능한 빠르게 집안을 청소합니다. 로봇은 막히지 않으며 필요한 경우 도킹 스테이션으로 다시 돌아옵니다.