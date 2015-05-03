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한 단계 앞선 손쉽고 꼼꼼한 청소
필립스 SmartPro Active 로봇 청소기는 여러분을 위해 청소합니다. 스마트 감지 시스템이 있어 청소 전략을 최적화하여 집안을 꼼꼼하게 청소할 수 있습니다.
3단계 청소 시스템
작동 시간 90분
클릭 온 물걸레
새로운 로봇 청소기에는 스마트 감지 시스템, 스마트 칩 조합, 최대 20개의 센서, 자이로스코프와 가속도계가 탑재되어 있어 로봇이 스스로 효율적인 방법을 선택하여 청소할 수 있습니다. 로봇은 환경을 인지하고 최적의 청소 전략을 선택하여 가능한 빠르게 집안을 청소합니다. 로봇은 막히지 않으며 필요한 경우 도킹 스테이션으로 다시 돌아옵니다.
새로운 필립스 로봇 청소기는 장착되어 있는 6개의 적외선 센서로 벽, 전등, 케이블 등과 같은 장애물을 감지하고, 이를 피해 바닥을 더욱 깨끗하게 청소합니다. 이제 방해 받지 않고 집안을 청소할 수 있습니다.
필립스 로봇 진동 청소기는 배터리가 부족해지면 충전을 위해 자동으로 도킹 스테이션에 돌아가 다음 청소 세션을 위해 대기합니다.
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