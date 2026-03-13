진공 청소기 및 물걸레
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Marathon 백리스 진공 청소기
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FC9204/01
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User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
필립스의 새로운 사이클론 필터 기술로 먼지 봉투가 필요 없는 Marathon 제품이 지속적인 흡입력을 제공합니다. 효율적인 디자인과 2000W 모터로 높은 최대 흡입력을 발휘하며 먼지 봉투가 없는 백리스 진공 청소기 중에서 소음이 가장 적습니다.
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필립스 진공 청소기의 액세서리가 다른 모델과 호환됩니까?
필립스 진공 청소기의 모델 번호 및 일련 번호는 어디에 있습니까?
필립스 백리스 진공 청소기의 먼지통 청소 방법
필립스 진공청소기 필터는 어떻게 청소하나요?
필립스 진공청소기가 켜지지 않음
필립스 진공청소기가 과열됨
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