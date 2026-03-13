필립스의 새로운 사이클론 필터 기술로 먼지 봉투가 필요 없는 Marathon 제품이 지속적인 흡입력을 제공합니다. 효율적인 디자인과 2000W 모터로 높은 최대 흡입력을 발휘하며 먼지 봉투가 없는 백리스 진공 청소기 중에서 소음이 가장 적습니다.