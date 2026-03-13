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Marathon 백리스 진공 청소기

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매뉴얼 및 설명서

User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF 파일, 4.1 MB
  • 13 March 2026

필립스의 새로운 사이클론 필터 기술로 먼지 봉투가 필요 없는 Marathon 제품이 지속적인 흡입력을 제공합니다. 효율적인 디자인과 2000W 모터로 높은 최대 흡입력을 발휘하며 먼지 봉투가 없는 백리스 진공 청소기 중에서 소음이 가장 적습니다.

  • PDF 파일
  • 5 July 2026

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