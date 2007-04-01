진공 청소기 및 물걸레
모든 시리즈
Marathon 백리스 진공 청소기
단종됨
FC9228/01
2000W
마루바닥용
청소가 끝난 후 버튼을 한 번 눌러 주면 진동이 시작되고 이 진동으로 필터 주름의 먼지가 먼지통으로 깨끗하게 떨어져 나옵니다. 이로써 필터 안의 먼지가 공기 흐름을 막지 않아 처음과 같은 흡입력이 유지됩니다.
이 진공 청소기는 최대 400W 흡입력을 제공하는 2000W 모터가 장착되어 완벽하게 깨끗한 청소를 할 수 있습니다.
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