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  • 오래 가는 강력한 성능

단종됨

Marathon백리스 진공 청소기

FC9228/01

오래 가는 강력한 성능
Marathon은 자동 필터 청소 시스템을 통해 뛰어난 청소 성능을 제공합니다.
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자가 세척 필터, 먼지 봉투 필요 없음

오래 가는 강력한 성능

  • 2000W

  • 마루바닥용

오토클린 필터로 흡입력 최적화

오토클린 필터로 흡입력 최적화

청소가 끝난 후 버튼을 한 번 눌러 주면 진동이 시작되고 이 진동으로 필터 주름의 먼지가 먼지통으로 깨끗하게 떨어져 나옵니다. 이로써 필터 안의 먼지가 공기 흐름을 막지 않아 처음과 같은 흡입력이 유지됩니다.

최대 400W 흡입력을 제공하는 2000W 모터

최대 400W 흡입력을 제공하는 2000W 모터

이 진공 청소기는 최대 400W 흡입력을 제공하는 2000W 모터가 장착되어 완벽하게 깨끗한 청소를 할 수 있습니다.

울트라 클린 에어 HEPA 13 필터, 99.95% 여과 성능

울트라 클린 에어 HEPA 13 필터, 99.95% 여과 성능

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