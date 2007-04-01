오토클린 필터로 흡입력 최적화

청소가 끝난 후 버튼을 한 번 눌러 주면 진동이 시작되고 이 진동으로 필터 주름의 먼지가 먼지통으로 깨끗하게 떨어져 나옵니다. 이로써 필터 안의 먼지가 공기 흐름을 막지 않아 처음과 같은 흡입력이 유지됩니다.