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SilentStar 먼지 봉투형 진공 청소기

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SilentStar먼지 봉투형 진공 청소기

FC9304/01

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User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF 파일, 17.4 MB
  • 13 March 2026

필립스 SilentSear 진공 청소기로 편안하고 조용한 라이프스타일을 즐기세요. 이 진공 청소기는 독특한 SilentSteal 노즐로 소음을 최소화하고 강력한 청소 성능을 제공합니다.

  • PDF 파일
  • 5 July 2026

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