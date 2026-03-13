진공 청소기 및 물걸레
모든 시리즈
SilentStar 먼지 봉투형 진공 청소기
단종됨
지원
FC9304/01
상점으로 이동
로그인 또는 계정 만들기
설명서, 맞춤형 지원 등에 즉시 액세스할 수 있습니다. 또한, 빠르고 간편하게 이용할 수 있습니다.
User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag
필립스 SilentSear 진공 청소기로 편안하고 조용한 라이프스타일을 즐기세요. 이 진공 청소기는 독특한 SilentSteal 노즐로 소음을 최소화하고 강력한 청소 성능을 제공합니다.
전체 (4)
필립스 진공 청소기의 액세서리가 다른 모델과 호환됩니까?
필립스 진공 청소기의 먼지 봉투가 가득 찼는지 어떻게 알 수 있습니까?
필립스 진공 청소기의 모델 번호 및 일련 번호는 어디에 있습니까?
필립스 진공청소기 필터는 어떻게 청소하나요?
필립스 진공청소기가 켜지지 않음
필립스 진공청소기가 과열됨
필립스 진공 청소기의 흡입력이 감소함
필립스 문의
저희가 도와드리겠습니다.