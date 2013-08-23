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단종됨

EasySpeed스팀 다리미

GC1022/48

1 개 상 수상

처음부터 끝까지 빠르게

필립스 이지스피드(EasySpeed) 스팀다리미는 3중 정밀 팁, 열판 전체에 고른 열 분배 및 연속 스팀을 제공하여 빠르게 다림질할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

3가지 방식으로 더 빨라진 다림질

처음부터 끝까지 빠르게

  • 분당 20g, 90g의 순간 스팀

  • 우수한 활주력의 논스틱 열판

  • 석회질 방지 기능

  • 1800W

최대 전원 2000W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

최대 전원 2000W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

최대 전원 2000W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

매우 심한 주름도 펴 주는 최대 90g의 순간 스팀

매우 심한 주름도 펴 주는 최대 90g의 순간 스팀

다리미에서 나오는 90g의 순간 스팀으로 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거됩니다.

분당 최대 25g의 연속 스팀으로 효과적인 주름 제거

분당 최대 25g의 연속 스팀으로 효과적인 주름 제거

분당 최대 25g의 연속 스팀으로 효과적인 주름 제거

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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