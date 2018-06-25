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단종됨

EasySpeed스팀 다리미

GC1028/28

5

| (2) 리뷰 | 100%의 추천 제품

1 개 상 수상

처음부터 끝까지 빠르게

필립스 이지스피드(EasySpeed) 스팀다리미는 3중 정밀 팁, 열판 전체에 고른 열 분배 및 연속 스팀을 제공하여 빠르게 다림질할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

3가지 방식으로 더 빨라진 다림질

처음부터 끝까지 빠르게

  • 분당 30g, 100g의 순간 스팀

  • 세라믹 열판

  • 석회질 방지 기능

  • 1800W

최대 전원 2000W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

최대 전원 2000W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

최대 전원 2000W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 100g의 순간 스팀

잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 100g의 순간 스팀

최대 100g의 순간 스팀으로 심한 주름도 빠르게 제거할 수 있습니다.

분당 최대 25g의 연속 스팀으로 효과적인 주름 제거

분당 최대 25g의 연속 스팀으로 효과적인 주름 제거

분당 최대 25g의 연속 스팀으로 효과적인 주름 제거

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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5.0

5점 만점

2

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

25/06/2018

한국

한국

바닥의 재질이 좋으며, 무게배분이 적절하여 손목에 무리가 없음.

바닥의 재질이 좋으며, 전체 무게 배분이 적절하여 오래 사용해도 손목에 무리가 없음. 물탱크 용량이 조금 더 크면 좋겠음.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 EasySpeed GC1028/28 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

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25/11/2017

한국

한국

가성비 우수함

가성비 우수하고 디자인 깔끔하며 흠잡을 데 없음. 아무리 오래 사용해도 고장날 것 같지 않음.

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이 후기는 EasySpeed GC1028/28 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

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