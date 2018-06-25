단종됨
GC1028/28
처음부터 끝까지 빠르게
필립스 이지스피드(EasySpeed) 스팀다리미는 3중 정밀 팁, 열판 전체에 고른 열 분배 및 연속 스팀을 제공하여 빠르게 다림질할 수 있습니다.
분당 30g, 100g의 순간 스팀
세라믹 열판
석회질 방지 기능
1800W
최대 전원 2000W로 강력한 연속 스팀 분사 가능
최대 100g의 순간 스팀으로 심한 주름도 빠르게 제거할 수 있습니다.
분당 최대 25g의 연속 스팀으로 효과적인 주름 제거
수상 내용
5.0
5점 만점
2
리뷰
100%
의 추천 제품
JYJY
25/06/2018
한국
바닥의 재질이 좋으며, 무게배분이 적절하여 손목에 무리가 없음.
바닥의 재질이 좋으며, 전체 무게 배분이 적절하여 오래 사용해도 손목에 무리가 없음. 물탱크 용량이 조금 더 크면 좋겠음.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 EasySpeed GC1028/28 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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peaman
25/11/2017
한국
가성비 우수함
가성비 우수하고 디자인 깔끔하며 흠잡을 데 없음. 아무리 오래 사용해도 고장날 것 같지 않음.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 EasySpeed GC1028/28 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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