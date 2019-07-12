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EasySpeed스팀 다리미

GC1758/80

1 개 상 수상

쉽고 효과적인 작동

EasySpeed 다리미는 강력한 주름을 제거하기 위한 다양한 스팀, 모든 옷감에서 쉽게 미끄러지는 세라믹 열판, 뛰어난 내구성을 위한 석회질 세척 기능을 갖추고 있어 쉽고 효과적으로 다림질할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

다림질 효과를 높여주는 4가지 스팀 설정

쉽고 효과적인 작동

  • 최대 100g의 순간 스팀

  • 세라믹 열판

  • 누수 방지

  • 자동 전원 차단 기능

220ml 물탱크로 한 번에 더 오래 다릴 수 있음

220ml 물탱크로 한 번에 더 오래 다릴 수 있음

220ml 대형 물탱크는 물을 자주 보충할 필요가 없어 한 번에 더 많은 옷을 다릴 수 있습니다.

옷감을 고르게 적시는 통합형 물 스프레이

옷감을 고르게 적시는 통합형 물 스프레이

스프레이 기능으로 미세한 분무가 나와 옷감을 고르게 적셔주므로 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.

더 커진 열판으로 한 번에 더 넓은 면적을 다릴 수 있음*

더 커진 열판으로 한 번에 더 넓은 면적을 다릴 수 있음*

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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면책 조항

  1. 이전 모델보다 뛰어난 편안함