다림질
모든 시리즈
EasySpeed 스팀 다리미
GC1758/80
1 개 상 수상
쉽고 효과적인 작동
EasySpeed 다리미는 강력한 주름을 제거하기 위한 다양한 스팀, 모든 옷감에서 쉽게 미끄러지는 세라믹 열판, 뛰어난 내구성을 위한 석회질 세척 기능을 갖추고 있어 쉽고 효과적으로 다림질할 수 있습니다.
최대 100g의 순간 스팀
세라믹 열판
누수 방지
자동 전원 차단 기능
220ml 대형 물탱크는 물을 자주 보충할 필요가 없어 한 번에 더 많은 옷을 다릴 수 있습니다.
스프레이 기능으로 미세한 분무가 나와 옷감을 고르게 적셔주므로 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
리뷰
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이전 모델보다 뛰어난 편안함