쉽고 효과적인 작동

EasySpeed 다리미는 강력한 주름을 제거하기 위한 다양한 스팀, 모든 옷감에서 쉽게 미끄러지는 세라믹 열판, 뛰어난 내구성을 위한 석회질 세척 기능을 갖추고 있어 쉽고 효과적으로 다림질할 수 있습니다.