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단종됨

EasySpeed스팀 다리미

GC2042/48

1 개 상 수상

처음부터 끝까지 빠르게

필립스 이지스피드(EasySpeed) 스팀 다리미는 3중 정밀 팁, 열판 전체에 고른 열 분배 및 연속 스팀을 제공하여 빠르게 다림질할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

3가지 방식으로 더 빨라진 다림질

처음부터 끝까지 빠르게

  • 분당 35g, 100g의 순간 스팀

  • 세라믹 열판

  • 석회질 방지 기능

  • 1800W

최대 전원 1800W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

최대 전원 1800W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

최대 전원 1800W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 100g의 순간 스팀

잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 100g의 순간 스팀

최대 100g의 순간 스팀으로 심한 주름도 빠르게 제거할 수 있습니다.

분당 최대 35g의 연속 스팀 분사

분당 최대 35g의 연속 스팀 분사

분당 최대 35g의 연속 스팀 분사 기능으로 모든 주름을 손쉽게 제거할 수 있습니다.

기술 사양

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FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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