EasySpeed 스팀 다리미
단종됨
GC2046/28
1 개 상 수상
처음부터 끝까지 빠르게
EasySpeed 다리미는 3중 정밀 팁, 열판 전체에 고른 열 분배 및 연속 스팀을 제공하여 빠르게 다림질할 수 있습니다.
분당 35g, 110g의 순간 스팀
세라믹 열판
안전을 위한 자동 전원 차단 기능 및 석회질 방지 기능
1900W
최대 전원 1900W로 강력한 연속 스팀 분사 가능
다리미에서 나오는 110g의 순간 스팀으로 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거됩니다.
분당 최대 35g의 연속 스팀 분사 기능으로 모든 주름을 손쉽게 제거할 수 있습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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