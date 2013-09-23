제품지원
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2046/28
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2046/28
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2046/28
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2046/28
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2046/28
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2046/28
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2046/28
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2046/28
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

단종됨

EasySpeed스팀 다리미

GC2046/28

1 개 상 수상

처음부터 끝까지 빠르게

EasySpeed 다리미는 3중 정밀 팁, 열판 전체에 고른 열 분배 및 연속 스팀을 제공하여 빠르게 다림질할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

3가지 방식으로 더 빨라진 다림질

처음부터 끝까지 빠르게

  • 분당 35g, 110g의 순간 스팀

  • 세라믹 열판

  • 안전을 위한 자동 전원 차단 기능 및 석회질 방지 기능

  • 1900W

최대 전원 1900W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

최대 전원 1900W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

최대 전원 1900W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 110g의 순간 스팀

잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 110g의 순간 스팀

다리미에서 나오는 110g의 순간 스팀으로 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거됩니다.

분당 최대 35g의 연속 스팀 분사

분당 최대 35g의 연속 스팀 분사

분당 최대 35g의 연속 스팀 분사 기능으로 모든 주름을 손쉽게 제거할 수 있습니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능