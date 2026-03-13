ComfortCare 스팀 다리미
단종됨
지원
GC2710/02
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EU Declaration of conformity Philips ComfortCare Steam iron GC2710 - English (US)
User Manual Philips ComfortCare Steam iron
전체 (3)
필립스 스팀 다리미 또는 퀵스팀 다리미에는 어떤 종류의 물을 사용할 수 있습니까?
필립스 스팀 다리미의 석회질은 어떻게 제거합니까?
필립스 스팀/건식 다리미의 열판은 어떻게 청소합니까?
필립스 스팀 다리미의 열판에서 물이 샘
필립스 스팀 다리미가 더 이상 가열되지 않음
필립스 스팀 시스템 다리미로 주름이 제거되지 않음
필립스 다리미를 세워 둘 때 지글지글 거리는 소리가 들림
필립스 스팀 다리미에서 스팀이 나오지 않음
필립스 스팀 시스템 다리미의 석회질 제거 표시등이 계속 깜박임