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단종됨

PowerLife스팀 다리미

GC2930/38

1 개 상 수상

매일 사용할 수 있도록 설계

변함없는 놀라운 기능의 스팀다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 석회질 제거제를 갖춘 필립스 파워라이프(PowerLife) 스팀다리미는 실용적이며 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.

모든 혜택 보기

스팀글라이드 열판 장착

매일 사용할 수 있도록 설계

  • 분당 35g, 120g의 순간 스팀

  • 스팀글라이드 열판

  • 석회질 방지 기능

  • 2300W

빠른 다림질을 위한 강력한 스팀

빠른 다림질을 위한 강력한 스팀

이 강력한 다리미는 가열 속도가 빠르고 다림질하는 동안 온도가 안정적으로 유지되어 보다 간편하고 효과적으로 주름을 제거할 수 있습니다.

분당 최대 35g의 연속 스팀 분사

분당 최대 35g의 연속 스팀 분사

분당 최대 35g의 연속 스팀 분사 기능으로 모든 주름을 손쉽게 제거할 수 있습니다.

잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 120g의 순간 스팀

잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 120g의 순간 스팀

다리미의 120g 순간 스팀은 매우 심한 주름도 쉽게 펴 줍니다.

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

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