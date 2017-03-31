매일 사용할 수 있도록 설계

변함없는 놀라운 기능의 다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 긁힘 방지 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 통합형 석회질 제거 기능을 갖춘 이 고품질 다리미는 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.