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단종됨

PowerLife스팀 다리미

GC2990/28

1 개 상 수상

매일 사용할 수 있도록 설계

변함없는 놀라운 기능의 다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 긁힘 방지 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 통합형 석회질 제거 기능을 갖춘 이 고품질 다리미는 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.

모든 혜택 보기

스팀글라이드 열판 장착 - 4배 더 오래 가는 성능*

매일 사용할 수 있도록 설계

  • 2000W

  • 분당 40g의 연속 스팀

  • 140g의 순간 스팀

  • 스팀글라이드 열판

얼룩 없이 다림질할 수 있는 누수 방지 기능

얼룩 없이 다림질할 수 있는 누수 방지 기능

필립스 스팀 다리미는 누수 방지 기능이 있어 섬세한 옷감을 다릴 때도 누수로 인한 얼룩 걱정 없이 낮은 온도에서도 다림질할 수 있습니다.

걸려 있는 옷감의 주름 제거를 위한 수직 스팀

걸려 있는 옷감의 주름 제거를 위한 수직 스팀

필립스 다리미의 수직 스팀 기능을 통해 걸려 있는 옷감의 주름을 제거할 수 있습니다.

쉽게 잡을 수 있는 편안한 질감의 손잡이

쉽게 잡을 수 있는 편안한 질감의 손잡이

편안하고 인체공학적인 질감의 손잡이로 손에 꼭 맞아 다림질하는 동안에 미끄러지지 않습니다.

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

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면책 조항

  1. 필립스 논스틱 열판과 비교 테스트