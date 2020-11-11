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단종됨

PowerLife스팀 다리미

GC2994/28

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

1 개 상 수상

매일 사용할 수 있도록 설계

변함없는 놀라운 기능의 다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 긁힘 방지 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 통합형 석회질 제거 기능을 갖춘 이 고품질 다리미는 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.

모든 혜택 보기

스팀글라이드 열판으로 4배 더 길어진 수명*

매일 사용할 수 있도록 설계

  • 2000W

  • 분당 40g의 연속 스팀

  • 150g의 순간 스팀

  • 스팀글라이드 열판

빠르게 예열되는 2000W 성능

빠르게 예열되는 2000W 성능

빠르게 달궈지고 강력한 성능을 발휘합니다.

심한 주름을 제거해주는 최대 150g의 강력한 순간 스팀

심한 주름을 제거해주는 최대 150g의 강력한 순간 스팀

옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거합니다.

강력하면서도 안정적인 작업을 위한 최대 40g의 스팀

강력하면서도 안정적인 작업을 위한 최대 40g의 스팀

강력하고 지속적인 스팀 분사로 주름이 더욱 신속히 제거됩니다.

기술 사양

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FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

11/11/2020

한국

한국

제품기능이 뛰어납니다

처음에는 영문으로된 설명서보고 난감했고 사용방법 이해하는데 어려움이 있었지만 대충 느낌으로 기본만 익혀 사용했는데 스팀이 잘되어서 다림질은 잘되고 좋은데 아쉬운점은 아직도 온도조절 사용기능을 전체적으로 이해못하고 있음. 현제 물넣고 전기코드꽃아서 실크선택만 사용중

찬성

스팀기능이좋음

반대

설명서 이해하는데 너무 어려웠어요. 사용방법 그림에 한글표기 설명서 있으면 좋겠네요^^

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PowerLife GC2994/28 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-07-10

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PowerLife GC2994/28 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-07-10

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