다림질
모든 시리즈
PowerLife 스팀 다리미
단종됨
GC2995/38
1 개 상 수상
매일 사용할 수 있도록 설계
변함없는 놀라운 기능의 다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 긁힘 방지 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 통합형 석회질 제거 기능을 갖춘 이 고품질 다리미는 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.
2000W
분당 45g의 연속 스팀
160g의 순간 스팀
스팀글라이드 열판
필립스 스팀 다리미는 누수 방지 기능이 있어 섬세한 옷감을 다릴 때도 누수로 인한 얼룩 걱정 없이 낮은 온도에서도 다림질할 수 있습니다.
필립스 다리미의 수직 스팀 기능을 통해 걸려 있는 옷감의 주름을 제거할 수 있습니다.
편안하고 인체공학적인 질감의 손잡이로 손에 꼭 맞아 다림질하는 동안에 미끄러지지 않습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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필립스 논스틱 열판과 비교 테스트