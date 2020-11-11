단종됨
GC2997/48
매일 사용할 수 있도록 설계
변함없는 놀라운 기능의 다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 긁힘 방지 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 통합형 석회질 제거 기능을 갖춘 이 고품질 다리미는 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.
2000W
분당 40g**의 연속 스팀
160g**의 순간 스팀
스팀글라이드 열판
빠르게 달궈지고 강력한 성능을 발휘합니다.
옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거합니다.
강력하고 지속적인 스팀 분사로 주름이 더욱 신속히 제거됩니다.
수상 내용
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
qor1214
11/11/2020
한국
제품기능이 뛰어납니다
처음에는 영문으로된 설명서보고 난감했고 사용방법 이해하는데 어려움이 있었지만 대충 느낌으로 기본만 익혀 사용했는데 스팀이 잘되어서 다림질은 잘되고 좋은데 아쉬운점은 아직도 온도조절 사용기능을 전체적으로 이해못하고 있음. 현제 물넣고 전기코드꽃아서 실크선택만 사용중
찬성
스팀기능이좋음
반대
설명서 이해하는데 너무 어려웠어요. 사용방법 그림에 한글표기 설명서 있으면 좋겠네요^^
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PowerLife GC2994/28 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-07-10
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PowerLife GC2994/28 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-07-10
필립스 논스틱 열판과 비교 테스트
필립스 연구소에서 220V의 공급 전압 및 최대 스팀량 조건으로 테스트 수행.