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단종됨

PowerLife스팀 다리미

GC2998/88

5

| (13) 리뷰 | 100%의 추천 제품

1 개 상 수상

매일 사용할 수 있도록 설계

변함없는 놀라운 기능의 다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 긁힘 방지 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 통합형 석회질 제거 기능을 갖춘 이 고품질 다리미는 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.

모든 혜택 보기

스팀글라이드 열판으로 4배 더 길어진 수명*

매일 사용할 수 있도록 설계

  • 2000W

  • 분당 45g의 연속 스팀

  • 170g의 순간 스팀

  • 스팀글라이드 열판

빠르게 예열되는 2000W 성능

빠르게 예열되는 2000W 성능

빠르게 달궈지고 강력한 성능을 발휘합니다.

심한 주름을 제거해주는 최대 170g의 강력한 순간 스팀

심한 주름을 제거해주는 최대 170g의 강력한 순간 스팀

옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거합니다.

강력하면서도 안정적인 작업을 위한 최대 45g의 스팀

강력하면서도 안정적인 작업을 위한 최대 45g의 스팀

강력하고 지속적인 스팀 분사로 주름이 더욱 신속히 제거됩니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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5.0

5점 만점

13

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

31/12/2020

한국

한국

사용하기 편리해요

적당한 무게감에 탈걱정도 없어 사용하기 편해요. 스팀도 빵빵하게 나와서 다림질도 잘돼요!!

찬성

사용하기 편리한 다리미

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PowerLife GC2998/88 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-11-30

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PowerLife GC2998/88 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-11-30

31/12/2020

한국

한국

탈 걱정없이 깔끔한 다림질

특별히 신경쓰지 않아도 탈걱정 없이 깔끔하게 다림질이 잘되어서 너무 편안하게 사용하고 있어요. 스팀량도 적당해서 살균 기능까지 더해져서 너무 좋아요

찬성

탈 걱정없이 깔끔한 스타일링

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PowerLife GC2998/88 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-30

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PowerLife GC2998/88 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-30

28/12/2020

한국

한국

잘생긴 다리미

다리미 필립스가 유명해서 그전부터 다른 예전 모델로 쓰고 있었습니다ㅡ 그전에비해 디자인이 눈에 세련되게 바뀐점이 맘에 듭니다 무엇보다 다리미 열받는 쪽이 예전과 많이 달라졌습니다. 재질별 온도 조절 버튼 감도 좋아졌구요 여러점에 그전보다 기능 디자인이 더 잘생기고 스마트해졌네요.그리고 워런티 무려2년

찬성

이쁜 디자인 사용이 편리한 버튼

반대

없음

이 후기는 PowerLife GC2998/88 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-28

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사용 날짜 2019-11-28

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