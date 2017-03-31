얼룩 없이 다림질할 수 있는 누수 방지 기능

필립스 스팀 다리미는 누수 방지 기능이 있어 섬세한 옷감을 다릴 때도 누수로 인한 얼룩 걱정 없이 낮은 온도에서도 다림질할 수 있습니다.