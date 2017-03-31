다림질
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PowerLife 스팀 다리미
단종됨
GC2999/88
1 개 상 수상
고성능 다림질
고성능 다리미로 손쉽게 주름을 다려보세요. 최적의 디자인, 강력한 스팀, 긁힘 방지 SteamGlide 열판을 갖춘 이 다리미는 매끄럽게 미끄러져 더 빠르게 옷을 다릴 수 있습니다.
2200W
분당 45g의 연속 스팀
200g의 순간 스팀
스팀글라이드 열판
필립스 스팀 다리미는 누수 방지 기능이 있어 섬세한 옷감을 다릴 때도 누수로 인한 얼룩 걱정 없이 낮은 온도에서도 다림질할 수 있습니다.
필립스 다리미의 수직 스팀 기능을 통해 걸려 있는 옷감의 주름을 제거할 수 있습니다.
편안하고 인체공학적인 질감의 손잡이로 손에 꼭 맞아 다림질하는 동안에 미끄러지지 않습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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