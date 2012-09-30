Steam&Go 핸디형 퀵스팀 다리미
단종됨
GC320/05
1 개 상 수상
터치만으로 빠른 주름 제거
편리한 필립스 스팀앤고(Steam&Go) 핸디형 퀵스팀 다리미를 사용해 보세요. 버튼을 누르기만 하면 연속 스팀이 나와 주름을 빠르게 제거합니다. 다림질이 한결 수월해집니다.
1000W
맞춤형 스팀 분사
브러시
보관용 가방
전동 펌프의 연속 스팀 분사로 주름을 쉽고 빠르게 제거할 수 있습니다.
단 몇 초만에 다리미가 예열됩니다.
코트와 같은 두꺼운 소재에 브러시 액세서리를 사용하면 스팀이 더 잘 침투하여 보다 매끄럽게 다림질할 수 있습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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