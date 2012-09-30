터치만으로 빠른 주름 제거

편리한 필립스 스팀앤고(Steam&Go) 핸디형 퀵스팀 다리미를 사용해 보세요. 버튼을 누르기만 하면 연속 스팀이 나와 주름을 빠르게 제거합니다. 다림질이 한결 수월해집니다.