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단종됨

Steam&Go핸디형 퀵스팀 다리미

GC320/05

1 개 상 수상

터치만으로 빠른 주름 제거

편리한 필립스 스팀앤고(Steam&Go) 핸디형 퀵스팀 다리미를 사용해 보세요. 버튼을 누르기만 하면 연속 스팀이 나와 주름을 빠르게 제거합니다. 다림질이 한결 수월해집니다.

모든 혜택 보기

강력한 퀵스팀다리미

터치만으로 빠른 주름 제거

  • 1000W

  • 맞춤형 스팀 분사

  • 브러시

  • 보관용 가방

전동 펌프로 자동 연속 스팀 분사

전동 펌프로 자동 연속 스팀 분사

전동 펌프의 연속 스팀 분사로 주름을 쉽고 빠르게 제거할 수 있습니다.

빠른 예열 시간

빠른 예열 시간

단 몇 초만에 다리미가 예열됩니다.

매끄러운 마감을 위한 브러시 액세서리

매끄러운 마감을 위한 브러시 액세서리

코트와 같은 두꺼운 소재에 브러시 액세서리를 사용하면 스팀이 더 잘 침투하여 보다 매끄럽게 다림질할 수 있습니다.

기술 사양

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FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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