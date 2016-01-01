1000W
열판
자동 연속 스팀
브러시 및 보관용 파우치
2-in-1: 수직/수평 스팀 다림질 기능으로 퀵스팀 다리미를 더욱 효율적으로 활용할 수 있습니다. 다리미판을 사용하지 않아도 수직으로 옷에 스팀을 분사하거나 주변의 평면에 수평으로 스팀을 분사하여 빳빳하게 다릴 수 있습니다. Steam&Go 2-in-1만의 독특한 내부 설계로 수평 위치에서도 강력하고 지속적으로 스팀을 분사할 수 있으며, 덕분에 부드러운 가구용 리넨 또는 침구류에도 사용할 수 있습니다.
SmartFlow 기술은 최적화된 스팀 분사로 스팀 열판을 가열하여 최고의 다림질 결과를 보장합니다. 스팀 열판을 모든 섬유에 적합하고 안전한 온도로 유지하여 젖은 부위가 남지 않도록 해줍니다. 열판에는 코팅이 되어 있어, 부드럽고 매끄럽게 활주하며 잘 부식되지 않습니다.
전동 펌프의 연속 스팀 분사로 주름을 쉽고 빠르게 제거할 수 있습니다.
수상 내용
리뷰
박테리아 유형 대장균 8099, 황색포도상구균 ATCC 6538, 칸디다 알비칸스 ATCC 10231에 대해 체외에서 8분 간 스팀 다림질하여 테스트하였습니다.