2-in-1: 수직/수평 스팀 다림질 기능

2-in-1: 수직/수평 스팀 다림질 기능으로 퀵스팀 다리미를 더욱 효율적으로 활용할 수 있습니다. 다리미판을 사용하지 않아도 수직으로 옷에 스팀을 분사하거나 주변의 평면에 수평으로 스팀을 분사하여 빳빳하게 다릴 수 있습니다. Steam&Go 2-in-1만의 독특한 내부 설계로 수평 위치에서도 강력하고 지속적으로 스팀을 분사할 수 있으며, 덕분에 부드러운 가구용 리넨 또는 침구류에도 사용할 수 있습니다.