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단종됨

EasySpeed Advanced스팀 다리미

GC3675/30

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

1 개 상 수상

자유롭게 활용 가능한 무선 다리미

EasySpeed Advanced는 강력한 스팀과 무선 다림질의 자유로움을 함께 선사합니다. 다림질이 어려운 곳까지도 어디든 쉽게 닿을 수 있습니다. 예열과 충전이 빠르고 보관 시에는 이동용 고정 장치를 이용할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

자유롭게 활용 가능한 무선 다리미

  • 2400W

  • 190g의 순간 스팀

  • 분당 35g의 연속 스팀

  • 세라믹 열판

30초 내에 완료되는 2400W의 신속한 예열

30초 내에 완료되는 2400W의 신속한 예열

30초 내에 신속하게 예열되므로 빠르게 다림질을 시작할 수 있습니다.

심한 구김도 펴주는 최대 190g의 강력한 순간 스팀

심한 구김도 펴주는 최대 190g의 강력한 순간 스팀

옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거합니다.

강력하면서도 안정적인 작업을 위한 분당 최대 35g의 스팀

강력하면서도 안정적인 작업을 위한 분당 최대 35g의 스팀

강력하면서도 안정적인 작업을 위한 분당 최대 35g의 스팀

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

24/12/2020

한국

한국

다리미 기능 아주좋음

다리미 물 분사양도 적당하고 스팀량도 아주좋음 스팀 안하고 다림질 해도 아주 좋습니다. 다른분들께 이제품 권해주고 싶습니다.

찬성

무게감 없이 다림질 잘됩니다.

반대

없습니다

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 EasySpeed Advanced GC3670/80 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-11-24

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 EasySpeed Advanced GC3670/80 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-11-24

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