단종됨
GC3675/30
자유롭게 활용 가능한 무선 다리미
EasySpeed Advanced는 강력한 스팀과 무선 다림질의 자유로움을 함께 선사합니다. 다림질이 어려운 곳까지도 어디든 쉽게 닿을 수 있습니다. 예열과 충전이 빠르고 보관 시에는 이동용 고정 장치를 이용할 수 있습니다.
2400W
190g의 순간 스팀
분당 35g의 연속 스팀
세라믹 열판
30초 내에 신속하게 예열되므로 빠르게 다림질을 시작할 수 있습니다.
옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거합니다.
강력하면서도 안정적인 작업을 위한 분당 최대 35g의 스팀
수상 내용
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
스타워즈
24/12/2020
한국
프로모션의 일부
다리미 기능 아주좋음
다리미 물 분사양도 적당하고 스팀량도 아주좋음 스팀 안하고 다림질 해도 아주 좋습니다. 다른분들께 이제품 권해주고 싶습니다.
찬성
무게감 없이 다림질 잘됩니다.
반대
없습니다
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 EasySpeed Advanced GC3670/80 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-11-24
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 EasySpeed Advanced GC3670/80 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-11-24