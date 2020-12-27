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단종됨

PerfectCare스팀 다리미

GC3925/38

5

| (13) 리뷰 | 100%의 추천 제품

1 개 상 수상

온도 설정 없이 더욱 쉽고 빠르게

이제 온도와 스팀을 완벽하게 조합해주는 자동 온도 설정 기술로 청바지부터 실크까지 모든 옷감을 한 번에 다림질 할 수 있습니다. 태우거나 번들거릴 염려 없이 더욱 빠르게 주름이 제거됩니다.

모든 혜택 보기

섬세한 옷감에도 100% 안전

온도 설정 없이 더욱 쉽고 빠르게

  • 2100W

  • 분당 45g*의 연속 스팀

  • 180g* 순간 스팀

  • 스팀글라이드 플러스 열판

온도 설정이 필요 없는 자동 온도 설정 기술

온도 설정이 필요 없는 자동 온도 설정 기술

온도를 조절하지 않고도 실크부터 청바지까지 모든 옷감을 다릴 수 있습니다. 자동 온도 설정 기술 덕분에 따로 설정할 필요가 없으므로 세탁물을 사전에 분류해 두거나 다리미가 적정 온도가 되었는지 기다릴 필요가 없습니다. 언제든지 어떤 옷감이든지 다릴 준비가 되어 있습니다.

다림질 할 수 있는 모든 옷감이 안전하게 타지 않도록 보장

다림질 할 수 있는 모든 옷감이 안전하게 타지 않도록 보장

자동 온도 조절 장치 덕분에 다림질할 수 있는 어떤 옷감도 태울 염려가 없습니다. 열판을 옷감이나 다림판 위에 닿은 채 두어도 괜찮습니다. 태우거나 번들거릴 염려가 없기 때문입니다.

빠르게 예열되는 2100W 성능

빠르게 예열되는 2100W 성능

빠르게 달궈지고 강력한 성능을 발휘합니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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5.0

5점 만점

13

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

27/12/2020

한국

한국

영롱한 보라색의 파워 스팀 다리미

필립스 다리미 제품 너무 좋아해서 종류별로 하나씩 써봤는데 이녀석이 제일 만족도가 좋습니다. 기존 가지고 있던 제품보다 크다보니 큰면적을 시원하게 다 펴주네요.

찬성

예쁘고 강력한 파워!

반대

조금 무거울 수 있어요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PerfectCare GC3925/38 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-27

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PerfectCare GC3925/38 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-27

27/12/2020

한국

한국

파워풀해요

스팀이 특히 파워풀해서 주름이 쫙쫙 펴지니까 속이 다 시원해요 옷 종류 가리지 않고 사용 가능해서 좋아요

찬성

스팀량

반대

없어요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PerfectCare GC3925/38 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-27

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PerfectCare GC3925/38 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-27

27/12/2020

한국

한국

제품 성능이 뛰어납니다!

빳빳하게 잘 다려지고 와이셔츠 아침에 다릴 때 특히 빠르게 다릴 수 있어서 좋아요 너무 좋습니다

찬성

풍부한 스팀량

반대

없어요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PerfectCare GC3925/38 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-27

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PerfectCare GC3925/38 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-27

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면책 조항

  1. 필립스 연구소에서 220V의 공급 전압 및 최대 스팀량 조건으로 테스트 수행.