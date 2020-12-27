단종됨
GC3925/38
온도 설정 없이 더욱 쉽고 빠르게
이제 온도와 스팀을 완벽하게 조합해주는 자동 온도 설정 기술로 청바지부터 실크까지 모든 옷감을 한 번에 다림질 할 수 있습니다. 태우거나 번들거릴 염려 없이 더욱 빠르게 주름이 제거됩니다.
2100W
분당 45g*의 연속 스팀
180g* 순간 스팀
스팀글라이드 플러스 열판
온도를 조절하지 않고도 실크부터 청바지까지 모든 옷감을 다릴 수 있습니다. 자동 온도 설정 기술 덕분에 따로 설정할 필요가 없으므로 세탁물을 사전에 분류해 두거나 다리미가 적정 온도가 되었는지 기다릴 필요가 없습니다. 언제든지 어떤 옷감이든지 다릴 준비가 되어 있습니다.
자동 온도 조절 장치 덕분에 다림질할 수 있는 어떤 옷감도 태울 염려가 없습니다. 열판을 옷감이나 다림판 위에 닿은 채 두어도 괜찮습니다. 태우거나 번들거릴 염려가 없기 때문입니다.
빠르게 달궈지고 강력한 성능을 발휘합니다.
수상 내용
5.0
5점 만점
13
리뷰
100%
의 추천 제품
건치를 꿈꾸며
27/12/2020
한국
프로모션의 일부
영롱한 보라색의 파워 스팀 다리미
필립스 다리미 제품 너무 좋아해서 종류별로 하나씩 써봤는데 이녀석이 제일 만족도가 좋습니다. 기존 가지고 있던 제품보다 크다보니 큰면적을 시원하게 다 펴주네요.
찬성
예쁘고 강력한 파워!
반대
조금 무거울 수 있어요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PerfectCare GC3925/38 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-11-27
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PerfectCare GC3925/38 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-11-27
gendaya19
27/12/2020
한국
프로모션의 일부
파워풀해요
스팀이 특히 파워풀해서 주름이 쫙쫙 펴지니까 속이 다 시원해요 옷 종류 가리지 않고 사용 가능해서 좋아요
찬성
스팀량
반대
없어요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PerfectCare GC3925/38 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-11-27
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PerfectCare GC3925/38 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-11-27
yoonhee03
27/12/2020
한국
프로모션의 일부
제품 성능이 뛰어납니다!
빳빳하게 잘 다려지고 와이셔츠 아침에 다릴 때 특히 빠르게 다릴 수 있어서 좋아요 너무 좋습니다
찬성
풍부한 스팀량
반대
없어요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PerfectCare GC3925/38 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-11-27
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PerfectCare GC3925/38 스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-11-27
필립스 연구소에서 220V의 공급 전압 및 최대 스팀량 조건으로 테스트 수행.