DailyTouch 퀵스팀 다리미
단종됨
GC502/28
1 개 상 수상
매일 간편하게 주름 제거
새로운 필립스 DailyTouch 퀵스팀 다리미는 매일매일 손쉽게 주름을 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 통합형 받침대에 옷을 걸어 놓고 다리미 헤드가 지나가면서 스팀으로 얼마나 빠르게 주름을 제거하는지 확인하기만 하면 됩니다.
1500W
조절식 받침대
장갑
노즐을 통해 강력한 연속 스팀이 분사되어 몇 번의 동작만으로 주름을 제거할 수 있습니다.
인체 공학적인 특수 다리미 헤드에는 XL 열판이 있어 원하는 결과를 빠르게 얻을 수 있습니다.
조절식 받침대가 장착되어 다리미를 사용하는 동안 옷감을 걸어 놓을 수 있습니다. 편리한 보관을 위해 접이식으로 제작되었습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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