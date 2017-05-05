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매일 쉽게 주름 제거
필립스 EasyTouch Plus 퀵스팀 다리미는 매일매일 손쉽게 주름을 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 다양한 필수 스팀 솔루션을 탑재하여 섬세하고 다림질이 힘든 옷도 빠르고 간편하게 손질할 수 있는 완벽한 제품입니다.모든 혜택 보기
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이 EasyTouch Plus 퀵스팀 다리미에는 이전 모델에 비해 25% 더 커진 스팀 열판*이 장착되어 있습니다. 따라서 한 번에 더 많은 옷감을 다릴 수 있으므로 스팀 다림질의 효율성이 한층 더 높아집니다.
다양한 종류의 옷감에 맞춰 선호하는 스팀 레벨을 설정할 수 있습니다.
조절식 받침대가 장착되어 다리미를 사용하는 동안 옷감을 걸어 놓을 수 있습니다. 편리한 보관을 위해 접이식으로 제작되었습니다.
특수 옷걸이를 활용하면 스팀 다리미를 사용하는 동안 셔츠, 원피스, 바지 등의 옷을 쉽게 걸어 둘 수 있습니다.
제공된 장갑은 스팀으로부터 사용자의 손을 보호합니다.
간편한 석회질 제거 기능을 정기적으로 사용하면 제품 수명이 길어집니다.
코트와 같은 두꺼운 소재에 브러시 액세서리를 사용하면 스팀이 더 잘 침투하여 보다 매끄럽게 다림질할 수 있습니다.
대형 분리형 투명 물탱크가 있어 오랫동안 스팀 다림질을 하기에 적합합니다. 물 주입구가 커서 물을 쉽게 보충할 수 있습니다.
칼주름 생성 액세서리로 옷 매무새 정리가 간편해집니다.
노즐을 통해 강력한 연속 스팀이 분사되어 몇 번의 동작만으로 주름을 제거할 수 있습니다.
지원 액세서리를 이용하면 다림질을 더욱 효과적으로 할 수 있습니다. 지원 액세서리를 추가하여 이용하면 빳빳한 다림질도 간단합니다.
퀵스팀 다리미는 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 실크나 캐시미어와 같이 섬세한 옷감에 매우 좋습니다.
편리한 사용
포함된 액세서리
보증
빠른 주름 제거
환경 효율성
석회질 관리
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