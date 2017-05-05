매일 쉽게 주름 제거

필립스 EasyTouch Plus 퀵스팀 다리미는 매일매일 손쉽게 주름을 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 다양한 필수 스팀 솔루션을 탑재하여 섬세하고 다림질이 힘든 옷도 빠르고 간편하게 손질할 수 있는 완벽한 제품입니다.