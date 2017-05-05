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    EasyTouch Plus 퀵스팀 다리미

    GC524/68

    1 수상 내용

    매일 쉽게 주름 제거

    필립스 EasyTouch Plus 퀵스팀 다리미는 매일매일 손쉽게 주름을 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 다양한 필수 스팀 솔루션을 탑재하여 섬세하고 다림질이 힘든 옷도 빠르고 간편하게 손질할 수 있는 완벽한 제품입니다.

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    EasyTouch Plus 퀵스팀 다리미

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    매일 쉽게 주름 제거

    스팀 다림질에 꼭 필요한 솔루션 활용

    • 1600W, 분당 32g 스팀
    • 5가지 스팀 설정
    • 1.6L 분리형 물탱크
    • 스타일보드 액세서리
    한 번에 더 넓은 영역을 다릴 수 있도록 25% 더 커진* 스팀 열판

    한 번에 더 넓은 영역을 다릴 수 있도록 25% 더 커진* 스팀 열판

    이 EasyTouch Plus 퀵스팀 다리미에는 이전 모델에 비해 25% 더 커진 스팀 열판*이 장착되어 있습니다. 따라서 한 번에 더 많은 옷감을 다릴 수 있으므로 스팀 다림질의 효율성이 한층 더 높아집니다.

    다양한 종류의 옷감을 위한 5가지 스팀 레벨

    다양한 종류의 옷감을 위한 5가지 스팀 레벨

    다양한 종류의 옷감에 맞춰 선호하는 스팀 레벨을 설정할 수 있습니다.

    다양한 높이 설정이 가능한 조절식 받침대

    다양한 높이 설정이 가능한 조절식 받침대

    조절식 받침대가 장착되어 다리미를 사용하는 동안 옷감을 걸어 놓을 수 있습니다. 편리한 보관을 위해 접이식으로 제작되었습니다.

    특수 옷걸이

    특수 옷걸이

    특수 옷걸이를 활용하면 스팀 다리미를 사용하는 동안 셔츠, 원피스, 바지 등의 옷을 쉽게 걸어 둘 수 있습니다.

    스팀으로부터 손을 보호하기 위한 장갑

    스팀으로부터 손을 보호하기 위한 장갑

    제공된 장갑은 스팀으로부터 사용자의 손을 보호합니다.

    간편한 석회질 제거 기능으로 더욱 오래 지속되는 제품 수명

    간편한 석회질 제거 기능으로 더욱 오래 지속되는 제품 수명

    간편한 석회질 제거 기능을 정기적으로 사용하면 제품 수명이 길어집니다.

    두꺼운 옷감 속 더욱 깊숙한 곳까지 스팀을 침투시키는 패브릭 브러시

    두꺼운 옷감 속 더욱 깊숙한 곳까지 스팀을 침투시키는 패브릭 브러시

    코트와 같은 두꺼운 소재에 브러시 액세서리를 사용하면 스팀이 더 잘 침투하여 보다 매끄럽게 다림질할 수 있습니다.

    언제든지 간편하게 물을 보충할 수 있는 대형 분리형 물탱크

    언제든지 간편하게 물을 보충할 수 있는 대형 분리형 물탱크

    대형 분리형 투명 물탱크가 있어 오랫동안 스팀 다림질을 하기에 적합합니다. 물 주입구가 커서 물을 쉽게 보충할 수 있습니다.

    칼주름 생성 액세서리로 간편하게 옷 매무새 정리

    칼주름 생성 액세서리로 간편하게 옷 매무새 정리

    칼주름 생성 액세서리로 옷 매무새 정리가 간편해집니다.

    효율적인 주름 제거를 위한 강력 연속 스팀

    효율적인 주름 제거를 위한 강력 연속 스팀

    노즐을 통해 강력한 연속 스팀이 분사되어 몇 번의 동작만으로 주름을 제거할 수 있습니다.

    지원 액세서리를 이용해 빳빳한 다림질도 간단하게

    지원 액세서리를 이용해 빳빳한 다림질도 간단하게

    지원 액세서리를 이용하면 다림질을 더욱 효과적으로 할 수 있습니다. 지원 액세서리를 추가하여 이용하면 빳빳한 다림질도 간단합니다.

    모든 옷감에 안전한 사용

    모든 옷감에 안전한 사용

    퀵스팀 다리미는 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 실크나 캐시미어와 같이 섬세한 옷감에 매우 좋습니다.

    기술 사양

    • 편리한 사용

      다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
      실크와 같은 섬세한 옷감도 해당
      물통 용량
      1600  ml
      분리형 물탱크
      수돗물 사용 가능
      일체형 전원 플러그
      실리콘 스팀 호스

    • 포함된 액세서리

      조절식 받침대
      브러시
      보호 장갑
      주름선 생성기
      지원 액세서리
      바지 클립이 있는 옷걸이

    • 보증

      2년 무상 A/S

    • 빠른 주름 제거

      소비전력
      1600  W
      연속 스팀
      32  g/min
      수직 스팀
      전압
      220  V
      가변 스팀 레벨
      사용 가능
      <1  minute(s)
      스팀량 조절 가능
      5  levels

    • 환경 효율성

      제품 포장
      100% 재활용 가능
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 석회질 관리

      석회 제거 및 청소
      Easy De-Calc

    Badge-D2C

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