단종됨
신속하게 주름 제거
새로운 필립스 ClearTouch 퀵스팀 다리미는 몇 번의 동작만으로 주름을 빠르게 제거할 수 있습니다. 현대적이고 독특한 디자인은 물론, 스마트 기능 및 강력한 스팀 기능이 탑재되어 다림질이 쉽고 빨라집니다.
2000W
Hang&Lock 기능을 갖춘 조절식 받침대
주름선 생성기, 장갑
노즐을 통해 강력한 스팀이 분사되어 몇 번의 동작만으로 주름을 제거할 수 있습니다.
스티머 헤드에는 초대형 스테인리스 스틸 스팀 열판이 장착되어 다림질이 더 빨라집니다.
독특한 Hang&Lock 기능을 통해 옷걸이를 고정하고 어떤 옷걸이에 사용해도 안정되고 편리하게 스팀 다림질할 수 있습니다.
수상 내용
4.4
5점 만점
7
리뷰
100%
의 추천 제품
내조의여왕닝닝
23/06/2014
한국
다림질이 너무 편해졌어요- :)
스팀이 강력하니 빠른 다림질이 가능하네요- 넓은 면적도 쓱쓱~ 모든 옷감에 다 사용할 수 있으니 활용도가 아주 많네요~ 칼주름 생성기가 있어 판다리미 부럽지 않아요~ :) 디자인도 너무 예뻐서 방 한쪽에 세워두니 인테리어 효과까지~~ 정말 기능에 디자인까지 맘에드는 제품이예요-
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 ClearTouch GC534/28 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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원조쵸코비
23/06/2014
한국
쉽고 빠른 다림질, 칼주름 생성도 쉬워서 너무 좋네요. ^^
그동안 남편 와이셔츠 한장에 한시간씩 걸리던 다림질 시간이 한시간에 3~4벌을 다릴 수 있게 되었어요. 셔츠 다리고 나서 걸어두면 뒤에 주름이 쫘~~악 ...ㅜㅜ 필립스 스팀다리미 클리어터치를 만난후로는 쉽고 빠른 다림질은 물론이고 칼주름도 쉽게 생성할 수 있어 너무 좋았어요. ^^bbbbb 모든 옷감 다림질 가능해서 더 좋아요. 스팀 분사력도 뛰어난데다 열판이 넓고 무겁지가 않아 너무 편하네요.^^ 요즘 외출 전 옷 다려서 입고 다녀요. ^^
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 ClearTouch GC534/28 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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파란하늘
19/06/2014
한국
간편하게 빠르게 다림질을 할수 있어요
간편하게 빠르게 다림질이 되네요 스팀이 금방되요 그리고 칼주름도 정말 잘 잡혀요 물탱크도 커서 좋구요 다림질을 많이 할수 있어서 좋아요 가벼워서 좋구요 키 조절도 가능해서 좋아요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 ClearTouch GC534/28 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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