제품지원
  • Standard Product Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Standard Product Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer

단종됨

ClearTouch퀵스팀 다리미

GC534/28

4.4

| (7) 리뷰 | 100%의 추천 제품

1 개 상 수상

신속하게 주름 제거

새로운 필립스 ClearTouch 퀵스팀 다리미는 몇 번의 동작만으로 주름을 빠르게 제거할 수 있습니다. 현대적이고 독특한 디자인은 물론, 스마트 기능 및 강력한 스팀 기능이 탑재되어 다림질이 쉽고 빨라집니다.

모든 혜택 보기

강력한 성능 및 편의성을 고려한 디자인

신속하게 주름 제거

  • 2000W

  • Hang&Lock 기능을 갖춘 조절식 받침대

  • 주름선 생성기, 장갑

더욱 강력해진 스팀 분사

더욱 강력해진 스팀 분사

노즐을 통해 강력한 스팀이 분사되어 몇 번의 동작만으로 주름을 제거할 수 있습니다.

초대형 스테인리스 스틸 스팀 열판으로 빠른 다림질 가능

초대형 스테인리스 스틸 스팀 열판으로 빠른 다림질 가능

스티머 헤드에는 초대형 스테인리스 스틸 스팀 열판이 장착되어 다림질이 더 빨라집니다.

안정된 스팀 다림질을 위한 필립스만의 Hang&Lock 기능

안정된 스팀 다림질을 위한 필립스만의 Hang&Lock 기능

독특한 Hang&Lock 기능을 통해 옷걸이를 고정하고 어떤 옷걸이에 사용해도 안정되고 편리하게 스팀 다림질할 수 있습니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

리뷰는 Bazaarvoice가 관리하며, 사기 방지 기술 및 인간 분석을 통해 지원되는 Bazaarvoice 진정성 검증 정책을 준수합니다. 세부사항은 에서 확인하세요
제품 및 별점 평가 형태의 고객 의견은 모든 고객에게 유용합니다. 이를 통해 제품에 대해 더 잘 이해할 수 있으며 구매 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 온라인 또는 매장에서 제품을 구매한 모든 고객은 리뷰를 작성할 수 있습니다

4.4

5점 만점

7

리뷰

100%

의 추천 제품

3
2
1

23/06/2014

한국

한국

다림질이 너무 편해졌어요- :)

스팀이 강력하니 빠른 다림질이 가능하네요- 넓은 면적도 쓱쓱~ 모든 옷감에 다 사용할 수 있으니 활용도가 아주 많네요~ 칼주름 생성기가 있어 판다리미 부럽지 않아요~ :) 디자인도 너무 예뻐서 방 한쪽에 세워두니 인테리어 효과까지~~ 정말 기능에 디자인까지 맘에드는 제품이예요-

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 ClearTouch GC534/28 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 ClearTouch GC534/28 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

23/06/2014

한국

한국

쉽고 빠른 다림질, 칼주름 생성도 쉬워서 너무 좋네요. ^^

그동안 남편 와이셔츠 한장에 한시간씩 걸리던 다림질 시간이 한시간에 3~4벌을 다릴 수 있게 되었어요. 셔츠 다리고 나서 걸어두면 뒤에 주름이 쫘~~악 ...ㅜㅜ 필립스 스팀다리미 클리어터치를 만난후로는 쉽고 빠른 다림질은 물론이고 칼주름도 쉽게 생성할 수 있어 너무 좋았어요. ^^bbbbb 모든 옷감 다림질 가능해서 더 좋아요. 스팀 분사력도 뛰어난데다 열판이 넓고 무겁지가 않아 너무 편하네요.^^ 요즘 외출 전 옷 다려서 입고 다녀요. ^^

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 ClearTouch GC534/28 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 ClearTouch GC534/28 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

19/06/2014

한국

한국

간편하게 빠르게 다림질을 할수 있어요

간편하게 빠르게 다림질이 되네요 스팀이 금방되요 그리고 칼주름도 정말 잘 잡혀요 물탱크도 커서 좋구요 다림질을 많이 할수 있어서 좋아요 가벼워서 좋구요 키 조절도 가능해서 좋아요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 ClearTouch GC534/28 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 ClearTouch GC534/28 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능