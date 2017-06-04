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단종됨

ClearTouch Essence퀵스팀 다리미

GC535/38

3

| (1) 리뷰

1 개 상 수상

좋아하는 향으로 섬세한 소재의 옷도 새 옷처럼

새로워진 ClearTouch Essence로 좋아하는 향을 옷에 남길 수 있습니다. MyEssence 향기 캡에 향수를 부으면 스팀을 통해 상쾌한 향이 옷으로 전달되므로 빨거나 드라이 클리닝하지 않고도 새 옷 같은 향기를 느낄 수 있습니다.

모든 혜택 보기

MyEssence 향기 캡 포함

좋아하는 향으로 섬세한 소재의 옷도 새 옷처럼

  • 2000W

  • MyEssence 향기 캡

  • Hang&Lock

실크와 같은 섬세한 옷감에도 안전하게 사용

실크와 같은 섬세한 옷감에도 안전하게 사용

퀵스팀 다리미는 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 실크와 같이 섬세한 옷감에 매우 좋습니다.

스팀으로부터 손을 보호하기 위한 장갑

스팀으로부터 손을 보호하기 위한 장갑

제공된 장갑은 스팀으로부터 사용자의 손을 보호합니다.

초대형 스테인리스 스틸 스팀 열판으로 빠른 다림질 가능

초대형 스테인리스 스틸 스팀 열판으로 빠른 다림질 가능

스티머 헤드에는 초대형 스테인리스 스틸 스팀 열판이 장착되어 다림질이 더 빨라집니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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3.0

5점 만점

1

리뷰

5
4
2
1

04/06/2017

한국

한국

확인 된 구매자

간편하게 다릴수 있다는 점은 좋으나.

스팀도 팡팡 나오고 스탠드형 다리미 치고 잘 다려지고 또 간편하고 빠르게 잘 다릴수 있다는 점은 좋음. 단, 단점이 많음 일단 옷걸이가 회전 잠금장치가 없어서 막 돌아가기 때문에 다리기가 매우 불편함. 깔끔하게는 잘 안다려짐. 그냥 다리미판 펴기 귀찮을때만 사용하면 좋을듯. 생각보다 에쎈스 기능인 향기가 나지 않음. 향수를 에센스에 거의 찰랑찰랑하게 넣었으나, 정작 스팀에는 향기가 잘 안느껴지고, 옷을 다렸을때 옷에도 향기가 나진 않음.

이 후기는 ClearTouch Essence GC535/38 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

이 후기는 ClearTouch Essence GC535/38 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.

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면책 조항

  1. 박테리아 유형 대장균 8099, 황색포도상구균 ATCC 6538, 칸디다 알비칸스 ATCC 10231에 대해 체외에서 8분 간 스팀 다림질하여 테스트하였습니다.