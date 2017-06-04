좋아하는 향으로 섬세한 소재의 옷도 새 옷처럼

새로워진 ClearTouch Essence로 좋아하는 향을 옷에 남길 수 있습니다. MyEssence 향기 캡에 향수를 부으면 스팀을 통해 상쾌한 향이 옷으로 전달되므로 빨거나 드라이 클리닝하지 않고도 새 옷 같은 향기를 느낄 수 있습니다.