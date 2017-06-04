2000W
MyEssence 향기 캡
Hang&Lock
퀵스팀 다리미는 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 실크와 같이 섬세한 옷감에 매우 좋습니다.
제공된 장갑은 스팀으로부터 사용자의 손을 보호합니다.
스티머 헤드에는 초대형 스테인리스 스틸 스팀 열판이 장착되어 다림질이 더 빨라집니다.
수상 내용
3.0
5점 만점
1
리뷰
goejfi
04/06/2017
한국
확인 된 구매자
간편하게 다릴수 있다는 점은 좋으나.
스팀도 팡팡 나오고 스탠드형 다리미 치고 잘 다려지고 또 간편하고 빠르게 잘 다릴수 있다는 점은 좋음. 단, 단점이 많음 일단 옷걸이가 회전 잠금장치가 없어서 막 돌아가기 때문에 다리기가 매우 불편함. 깔끔하게는 잘 안다려짐. 그냥 다리미판 펴기 귀찮을때만 사용하면 좋을듯. 생각보다 에쎈스 기능인 향기가 나지 않음. 향수를 에센스에 거의 찰랑찰랑하게 넣었으나, 정작 스팀에는 향기가 잘 안느껴지고, 옷을 다렸을때 옷에도 향기가 나진 않음.
이 후기는 ClearTouch Essence GC535/38 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
이 후기는 ClearTouch Essence GC535/38 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
박테리아 유형 대장균 8099, 황색포도상구균 ATCC 6538, 칸디다 알비칸스 ATCC 10231에 대해 체외에서 8분 간 스팀 다림질하여 테스트하였습니다.