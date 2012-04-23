ActiveTouch 퀵스팀 다리미
단종됨
GC550/28
1 개 상 수상
적은 노력으로 누리는 더 큰 다림질 효과
스팀기 헤드에 특수 진공 흡입 기능이 내장된 컴팩트한 디자인의 편리한 퀵스팀 다리미를 경험하세요. 적은 노력으로 옷감의 구김을 빠르게 제거할 수 있습니다.
1500W
흡입 기능
스팀기 헤드에 내장된 진공 흡입 기능이 옷감을 팽팽하게 당겨주므로 최적의 결과를 얻을 수 있습니다.
스팀기 헤드에 내장된 진공 흡입 기능이 옷감을 스팀에 밀착시켜 스팀의 침투력을 높이고 주름을 효과적으로 제거합니다.
스팀기 헤드에 내장된 진공 흡입 기능이 옷감을 스팀에 밀착시켜 더욱 쉽게 다룰 수 있습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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