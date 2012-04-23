적은 노력으로 누리는 더 큰 다림질 효과

스팀기 헤드에 특수 진공 흡입 기능이 내장된 컴팩트한 디자인의 편리한 퀵스팀 다리미를 경험하세요. 적은 노력으로 옷감의 구김을 빠르게 제거할 수 있습니다.