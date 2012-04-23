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단종됨

ActiveTouch퀵스팀 다리미

GC550/28

1 개 상 수상

적은 노력으로 누리는 더 큰 다림질 효과

스팀기 헤드에 특수 진공 흡입 기능이 내장된 컴팩트한 디자인의 편리한 퀵스팀 다리미를 경험하세요. 적은 노력으로 옷감의 구김을 빠르게 제거할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

특수 진공 흡입 기능

적은 노력으로 누리는 더 큰 다림질 효과

  • 1500W

  • 흡입 기능

매끄러운 활주력

매끄러운 활주력

스팀기 헤드에 내장된 진공 흡입 기능이 옷감을 팽팽하게 당겨주므로 최적의 결과를 얻을 수 있습니다.

더 나은 주름 제거

더 나은 주름 제거

스팀기 헤드에 내장된 진공 흡입 기능이 옷감을 스팀에 밀착시켜 스팀의 침투력을 높이고 주름을 효과적으로 제거합니다.

적은 노력

적은 노력

스팀기 헤드에 내장된 진공 흡입 기능이 옷감을 스팀에 밀착시켜 더욱 쉽게 다룰 수 있습니다.

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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