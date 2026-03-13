다림질
모든 시리즈
PerfectCare 스탠드형 퀵스팀 다리미
지원
GC625/28
상점으로 이동
로그인 또는 계정 만들기
설명서, 맞춤형 지원 등에 즉시 액세스할 수 있습니다. 또한, 빠르고 간편하게 이용할 수 있습니다.
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Stand Steamer GC625/28 - English (US)
중요 정보 설명서
전체 (6)
필립스 스팀 다리미 또는 퀵스팀 다리미에는 어떤 종류의 물을 사용할 수 있습니까?
필립스 퀵스팀 다리미/올인원 솔루션의 석회질은 어떻게 제거하나요?
필립스 퀵스팀 다리미를 사용한 후 물탱크를 비워야 합니까?
필립스 스탠드형 다리미의 매트/다림판 덮개를 세척해야 합니까?
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미 장갑은 어떻게 사용합니까?
필립스 스탠드형 다리미로 셔츠를 스팀 다림질하려면 어떻게 해야 합니까?
필립스 퀵스팀 다리미 사용 시 옷감에 얼룩이 남음
필립스 퀵스팀 다리미에서 스팀이 나오지 않음
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미에서 끓는 소리가 남
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미 헤드에서 물이 떨어짐
필립스 퀵스팀 다리미의 받침대에서 물이 샘
필립스 문의
저희가 도와드리겠습니다.