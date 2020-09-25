All-in-One 8000 Series 퀵스팀 다리미
완벽한 올인원 솔루션
올인원 8000 시리즈는 강력한 스팀과 궁극의 편리함을 제공하는 멀티 앵글 보드로 모든 옷감에 뛰어난 주름 제거 효과를 제공합니다. 가장 까다로운 부위의 주름도 펴보세요. 모든 혜택 보기
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All-in-One 8000 Series 퀵스팀 다리미
완벽한 올인원 솔루션
편리한 멀티 앵글 보드로 뛰어난 결과물을 만들어 보세요.
- 조절 가능한 보드
- 강력한 연속 스팀
- 이중 열판 기술
- 자동 온도 설정 열판
이중 열판 기술로 강력하게 스며드는 스팀
이중 열판 기술로 스팀이 강력하게 스며들어 주름을 제거하고 옷을 최상의 모습으로 연출합니다.
손쉽게 원하는 각도로 편리한 다림질
멀티 앵글 보드는 원하는 위치로 회전할 수 있어 유연하고 편리하게 사용할 수 있습니다.
자동 온도 설정, 태우지 않음을 보장*
자동 온도 설정 기술로 다림질 가능한 어떤 옷감도 타지 않으며, 한 번의 자동 온도 설정으로 청바지에서 실크까지 모든 옷감을 다림질할 수 있습니다.
옷감을 손쉽게 리프레시
99.9%의 세균을 죽이고** 냄새를 제거하여 옷을 상쾌하게 유지하고 오래 입을 수 있습니다.
강력한 연속 스팀으로 뛰어난 결과 제공
연속 스팀율을 통해 완벽한 양의 스팀을 손쉽게 분사하여 주름을 제거하고 언제나 빠르게 다림질할 수 있습니다.
모든 주름을 손쉽게 해결
장치의 스팀 열판에는 칼라, 중간 버튼과 같이 닿기 힘든 부위를 손쉽게 다룰 수 있도록 설계된 3중 정밀 팁이 장착되어 있습니다.
편리한 옷 거치대
상단 후크로 옷걸이에 옷감을 편리하게 걸어 놓을 수 있고 필요 없을 때 쉽게 접을 수 있습니다.
어떤 각도에서든 새지 않는 다림질
보드 커버는 4중으로 제작되어 보드를 다양한 각도로 사용할 때 누수를 방지하므로 어떤 옷감도 빠르게 다림질할 수 있습니다.
회전식 스티머 받침대로 손쉬운 보관
스팀기 헤드를 회전식 받침대에 쉽게 보관할 수 있어 언제나 가까이에서 스팀기를 사용할 수 있습니다.
까다로운 부분을 위한 설계
테이퍼드 보드를 사용하면 까다로운 부분의 옷감을 손쉽게 다림질할 수 있습니다. 칼라, 소매, 어깨 부위, 아동복에 사용해보세요.
오래 지속되는 스팀 성능
일반 다리미는 스팀 성능을 유지하려면 정기적으로 물때를 제거해야 합니다. 필립스의 혁신적인 엔진은 물때 누적을 예방해주며 스팀 성능이 오래도록 지속됩니다.
자동 전원 차단
물 탱크가 비면 스팀기가 자동으로 대기로 전환되므로 자리를 비울 때 안심하고 사용할 수 있습니다.
쉽고 빠른 운반이 가능한 바퀴
바퀴가 내장되어 있어 장치를 필요한 곳으로 쉽고 빠르게 운반할 수 있습니다.
기술 사양
-
수납함
- 내장형 바퀴
-
쉽게 운반 가능
-
간편한 사용
- 물통 크기
-
2000
ml
- 분리형 물탱크
-
예
- 사용 중 언제든 충전
-
예
- 수돗물 사용 가능
-
예
- 전원 코드 길이
-
1.8
m
- 정밀 스팀 팁
-
예
- 손잡이에서 스팀 레벨 선택
-
예
- 실리콘 스팀 호스
-
예
- 특수 물 주입구
-
위생 기능 강화
- 자동 전원 차단
-
예
- 모든 옷감에서 안전
-
실크와 같은 섬세한 옷감도 해당
-
포함된 액세서리
- 조절식 받침대
-
예
- 보호 장갑
-
예
-
보증
- 2년 무상 A/S
-
예
-
기술
- 자동 온도 설정 기술
-
예
- 다림질이 가능한 모든 옷감용
-
예
- 화상 위험 없음
-
예
-
빠른 주름 제거
- 소비전력
-
2200
W
- 스팀 부스트
-
90
g
- 연속 스팀
-
35
g/min
- 수직 스팀
-
예
- 전압
-
220
V
- 사용 가능
-
2
minute(s)
- 스팀량 조절 가능
-
5 + ECO
levels
- 맞춤형 스팀 분사
-
예
- 수압 바
-
최대 6바 펌프
-
에너지 효율
- 에너지 절약 모드
-
예
- 제품 포장
-
100% 재활용 가능
- 사용 설명서
-
100% 재활용 종이
-
크기 및 무게
- 다리미 무게
-
0.69
kg
- 포장 크기(WxHxL)
-
60.7 x 51 x 46
cm
- 다리미판 크기(WxHxL)
-
41.2 x 78. 9 x 5.2
cm
- 다리미판 무게
-
1.2
kg
- 제품 규격(WxHxL)
-
기본 크기: 33.4 x 45.2x 34.4
cm
- 덮개 크기(WxHxL)
-
42.7 x 80.5 x 6.7
cm
- 포장 포함 총 무게
-
11.6
kg
- 폼 레이어 두께
-
커버 두께: 7.5
mm
- 다림질 표면
-
56.4
cm
- 다리미 및 받침대 무게
-
6.3
kg
- 봉 크기 확장됨
-
Height : 155
cm
- 다림질 가능한 모든 의류에
- “연속 스팀은 냄새를 제거하고 >세균과 집먼지진드기를 99.9% 제거합니다.*” *제3의 기관에서 1분의 스팀 시간으로 세균 유형 Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231에 대해 테스트하였습니다.
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