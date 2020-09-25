완벽한 올인원 솔루션

올인원 8000 시리즈는 강력한 스팀과 궁극의 편리함을 제공하는 멀티 앵글 보드로 모든 옷감에 뛰어난 주름 제거 효과를 제공합니다. 가장 까다로운 부위의 주름도 펴보세요.