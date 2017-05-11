단종됨
GC7035/28
더 빠르고 쉬운 다림질**
필립스 시스템 다리미는 더욱 빠르고 간편한 다림질 경험을 제공합니다. 혁신적인 자동 온도 설정 기술 덕분에 온도를 조절하지 않고도 다림질을 할 수 있습니다.
최대 5bar 펌프 압력
210g의 순간 스팀
이동용 고정장치
1.7L의 고정형 물탱크
이 혁신적인 기술을 사용한다면 누구나 강력하고 빠른 다림질을 경험하실 수 있습니다. 강력하고 연속적인 스팀으로 심한 구김도 펴지며, 두꺼운 섬유도 쉽고 빠르게 다릴 수 있습니다. 또한 필요한 경우, 초강력 스팀도 사용할 수 있어 수직 스팀 또는 잘 펴지지 않는 주름을 펴는 데도 매우 유용합니다.
자동 온도 설정 기술을 이용하면 온도 설정을 변경하는 데 시간을 쓰거나 적정 온도가 될 때까지 기다리거나 의류를 미리 분류해 둘 필요가 없습니다. 온도를 설정하고 강력한 연속 스팀을 분사해주는 이 기술 덕분에 청바지에서 실크까지 태울 염려 없이 다릴 수 있습니다.
혁신적인 자동 온도 설정 기술 덕분에 다림질이 가능한 그 어떤 옷감도 타는 일이 없습니다. 따라서 안심하고 다림질할 수 있을 뿐 아니라, 뜨거운 다리미 열판을 면직 다리미판 위에 직접 올려두어도 아무런 손상이 발생하지 않습니다. 다리미를 받침대에 자주 내려놓거나 들어 올릴 필요가 없으므로 손목에 무리를 주지 않고 편안하게 다림질할 수 있습니다.
수상 내용
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
392766
11/05/2017
한국
확인 된 구매자
아주 좋아요
물을 한번만 넣어도 옷 다 다릴수 있어요 스팀 빵빵하게 잘 나와요 검은옷 다릴때 하얗게 누르는 현상이 없어요 세탁소 에서 다리는거 같이 잘 되요 옷 상태에따라서 온도 조절 안해도 되요 다리미가 가볍고 편해서 손이 안아파요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PerfectCare Viva GC7035/28 스팀시스템 다리미에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PerfectCare Viva GC7035/28 스팀시스템 다리미에 대해 작성되었습니다.