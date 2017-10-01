장시간 연속 사용이 가능한 대형 물탱크

물탱크 용량이 1.5L에 이르므로 최대 1.5시간 동안 물탱크를 다시 채우지 않고도 편리하게 연속으로 사용할 수 있습니다. 또한 투명하기 때문에 어느 방향에서든 물탱크 내부에 물이 얼마나 남아 있는지 확인할 수 있어 효율적으로 스팀을 계속 분사할 수 있습니다. 물을 보충해야 하는 경우에는 스팀 시스템 다리미에 있는 대형 물 주입구를 통해 수도꼭지에 대고 바로 물을 쉽게 보충할 수 있으며 다림질 중에도 주전자나 물병을 사용하여 언제든지 보충할 수 있습니다.