최대 5.3바 펌프 압력 **
최대 280g의 순간 스팀 ***
1.5L의 물탱크 용량
이동용 고정장치
이 혁신적인 기술을 사용한다면 누구나 강력하고 빠른 다림질을 경험하실 수 있습니다. 강력하고 연속적인 스팀으로 심한 구김도 펴지며, 두꺼운 섬유도 쉽고 빠르게 다릴 수 있습니다. 또한 필요한 경우, 초강력 스팀도 사용할 수 있어 수직 스팀 또는 잘 펴지지 않는 주름을 펴는 데도 매우 유용합니다.
자동 온도 설정 기술을 이용하면 온도 설정을 변경하는 데 시간을 쓰거나 적정 온도가 될 때까지 기다리거나 의류를 미리 분류해 둘 필요가 없습니다. 온도를 설정하고 강력한 연속 스팀을 분사해주는 이 기술 덕분에 청바지에서 실크까지 태울 염려 없이 다릴 수 있습니다.
물탱크 용량이 1.5L에 이르므로 최대 1.5시간 동안 물탱크를 다시 채우지 않고도 편리하게 연속으로 사용할 수 있습니다. 또한 투명하기 때문에 어느 방향에서든 물탱크 내부에 물이 얼마나 남아 있는지 확인할 수 있어 효율적으로 스팀을 계속 분사할 수 있습니다. 물을 보충해야 하는 경우에는 스팀 시스템 다리미에 있는 대형 물 주입구를 통해 수도꼭지에 대고 바로 물을 쉽게 보충할 수 있으며 다림질 중에도 주전자나 물병을 사용하여 언제든지 보충할 수 있습니다.
수상 내용
리뷰
IEC 60311을 기준으로 터보 모드와 비교 시 ECO 모드를 통해 최대 30% 에너지 절약
필립스 스팀 다리미 Azur Performer와 비교 시
자사 연구소에서 220V의 공급 전압 조건으로 테스트 수행.
* 필립스 연구소에서 220V의 공급 전압 및 최대 스팀량 조건으로 테스트 수행.