제품지원

모든 시리즈

  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron

단종됨

PerfectCare Compact스팀 시스템 다리미

GC7808/48

1 개 상 수상

2배 더 많은 스팀량으로 빨라지는 다림질*

필립스 PerfectCare Compact의 강력한 연속 스팀으로 옷감을 더욱 빠르게 다려 보세요. 자동 온도 설정 기술로 다림질 사이에 옷이 바뀌어도 온도를 조절할 필요가 없습니다. 컴팩트하고 가벼운 디자인으로 간편한 보관이 가능합니다.

모든 혜택 보기

필립스 제품 중 가장 컴팩트한 스팀 시스템 다리미

2배 더 많은 스팀량으로 빨라지는 다림질*

  • 최대 5.3바 펌프 압력 **

  • 최대 280g의 순간 스팀 ***

  • 1.5L의 물탱크 용량

  • 이동용 고정장치

강력한 스팀의 탁월한 주름 제거

강력한 스팀의 탁월한 주름 제거

이 혁신적인 기술을 사용한다면 누구나 강력하고 빠른 다림질을 경험하실 수 있습니다. 강력하고 연속적인 스팀으로 심한 구김도 펴지며, 두꺼운 섬유도 쉽고 빠르게 다릴 수 있습니다. 또한 필요한 경우, 초강력 스팀도 사용할 수 있어 수직 스팀 또는 잘 펴지지 않는 주름을 펴는 데도 매우 유용합니다.

청바지에서 실크까지 온도 설정 없이 다림질 가능

청바지에서 실크까지 온도 설정 없이 다림질 가능

자동 온도 설정 기술을 이용하면 온도 설정을 변경하는 데 시간을 쓰거나 적정 온도가 될 때까지 기다리거나 의류를 미리 분류해 둘 필요가 없습니다. 온도를 설정하고 강력한 연속 스팀을 분사해주는 이 기술 덕분에 청바지에서 실크까지 태울 염려 없이 다릴 수 있습니다.

장시간 연속 사용이 가능한 대형 물탱크

장시간 연속 사용이 가능한 대형 물탱크

물탱크 용량이 1.5L에 이르므로 최대 1.5시간 동안 물탱크를 다시 채우지 않고도 편리하게 연속으로 사용할 수 있습니다. 또한 투명하기 때문에 어느 방향에서든 물탱크 내부에 물이 얼마나 남아 있는지 확인할 수 있어 효율적으로 스팀을 계속 분사할 수 있습니다. 물을 보충해야 하는 경우에는 스팀 시스템 다리미에 있는 대형 물 주입구를 통해 수도꼭지에 대고 바로 물을 쉽게 보충할 수 있으며 다림질 중에도 주전자나 물병을 사용하여 언제든지 보충할 수 있습니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능
면책 조항

  1. IEC 60311을 기준으로 터보 모드와 비교 시 ECO 모드를 통해 최대 30% 에너지 절약

  2. 필립스 스팀 다리미 Azur Performer와 비교 시

  3. 자사 연구소에서 220V의 공급 전압 조건으로 테스트 수행.

  4. * 필립스 연구소에서 220V의 공급 전압 및 최대 스팀량 조건으로 테스트 수행.