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단종됨

PerfectCare Compact스팀 시스템 다리미

GC7833/88

4.6

| (13) 리뷰 | 92%의 추천 제품

1 개 상 수상

2배 더 많은 스팀량으로 빨라지는 다림질*

자동 온도 설정 기술로 온도를 조절할 필요 없이 강력한 연속 스팀을 통해 모든 다림질을 신속하게 처리할 수 있습니다. 컴팩트하고 가벼워 사용과 보관이 간편합니다.

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당사 제품 중 가장 컴팩트한 스팀시스템 다리미

2배 더 많은 스팀량으로 빨라지는 다림질*

  • 최대 6바 펌프 압력

  • 최대 350g의 순간 스팀

  • 1.5L의 물탱크 용량

  • 이동용 고정장치

강력한 스팀의 탁월한 주름 제거

강력한 스팀의 탁월한 주름 제거

강력한 연속 스팀 기능으로 두꺼운 옷감도 손쉽게 다릴 수 있습니다. 필요한 곳에 강력한 스팀을 정확하게 분사하므로 잘 펴지지 않던 심한 주름도 시원하게 펴집니다. 이 초강력 스팀은 수직 스팀 다림질로 의류나 커튼을 다리는 데도 적합합니다.

온도 설정이 필요 없는 자동 온도 설정 기술

온도 설정이 필요 없는 자동 온도 설정 기술

온도를 조절하지 않고도 실크부터 청바지까지 모든 옷감을 다릴 수 있습니다. 자동 온도 설정 기술 덕분에 따로 설정할 필요가 없으므로 세탁물을 사전에 분류해 두거나 다리미가 적정 온도가 되었는지 기다릴 필요가 없습니다. 언제든지 어떤 옷감이든지 다릴 준비가 되어 있습니다.

다림질 할 수 있는 모든 옷감이 안전하게 타지 않도록 보장

다림질 할 수 있는 모든 옷감이 안전하게 타지 않도록 보장

자동 온도 설정 기술 덕분에 다림질할 수 있는 어떤 옷감도 태울 염려가 없습니다. 열판을 옷감이나 다림판 위에 닿은 채 두어도 괜찮습니다. 태우거나 번들거릴 염려가 없기 때문입니다.

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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4.6

5점 만점

13

리뷰

92%

의 추천 제품

3
2

03/01/2021

한국

한국

세탁소에서 다린듯한 고성능 다리미

집에서 다린거라고 생각할수 없을정도로 우수한 성능을 가진 하이엔드급 다리미입니다. 물탱크 용량도 넉넉해 많은양도 문제 없어요

찬성

후회없는 성능

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PerfectCare Compact GC7833/88 스팀 시스템 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-12-03

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PerfectCare Compact GC7833/88 스팀 시스템 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-12-03

28/12/2020

한국

한국

스팀량이 빵빵한 디자인이 너무 이쁜 다리미

박스를 열어본 순간 짙은 네이비 컬러의 고급스러움이 느껴지는 다리미에요. 사용은 여느 다리미랑 비슷한데, 기존 쓰던 다리미는 물높이가 희미하게 잘 안보여서 불편했는데, 이건 바로 물 높이 확인이 가능해서 좋아요. 또한, 물용량이 엄청커서, 얘전 스팀 다리미는 와이셔츠 6벌 정도 다리면, 물을 추가해야 했는데, 이건 물통이 넉넉해서 완전 편해요. 다림열판이 새거라서 그런지 힘들이지 않고 부드럽게 잘 밀리는 느낌이 너무 좋아요.

찬성

넉넉한 스팀용량, 부드러운 다림감, 고급스런 색상

반대

딱히 없음

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PerfectCare Compact GC7833/88 스팀 시스템 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-11-27

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PerfectCare Compact GC7833/88 스팀 시스템 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-11-27

27/12/2020

한국

한국

물탱크 용량이 커요

그래서 편하게 쓸 수 있어요 한번 다림질 하면 물 갈러 필요도 없이 잘 쓸 수 있네요 가정집에 특히 좋은거같아요

찬성

강한 스팀

반대

없네요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PerfectCare Compact GC7833/88 스팀 시스템 다리미에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-27

예, 이 제품을 추천합니다.

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사용 날짜 2019-11-27

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면책 조항

  1. IEC 60311을 기준으로 터보 모드와 비교 시 ECO 모드를 통해 최대 30% 에너지 절약

  2. 필립스 스팀 다리미 Azur Performer와 비교 시