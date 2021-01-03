단종됨
GC7833/88
2배 더 많은 스팀량으로 빨라지는 다림질*
자동 온도 설정 기술로 온도를 조절할 필요 없이 강력한 연속 스팀을 통해 모든 다림질을 신속하게 처리할 수 있습니다. 컴팩트하고 가벼워 사용과 보관이 간편합니다.
최대 6바 펌프 압력
최대 350g의 순간 스팀
1.5L의 물탱크 용량
이동용 고정장치
강력한 연속 스팀 기능으로 두꺼운 옷감도 손쉽게 다릴 수 있습니다. 필요한 곳에 강력한 스팀을 정확하게 분사하므로 잘 펴지지 않던 심한 주름도 시원하게 펴집니다. 이 초강력 스팀은 수직 스팀 다림질로 의류나 커튼을 다리는 데도 적합합니다.
온도를 조절하지 않고도 실크부터 청바지까지 모든 옷감을 다릴 수 있습니다. 자동 온도 설정 기술 덕분에 따로 설정할 필요가 없으므로 세탁물을 사전에 분류해 두거나 다리미가 적정 온도가 되었는지 기다릴 필요가 없습니다. 언제든지 어떤 옷감이든지 다릴 준비가 되어 있습니다.
자동 온도 설정 기술 덕분에 다림질할 수 있는 어떤 옷감도 태울 염려가 없습니다. 열판을 옷감이나 다림판 위에 닿은 채 두어도 괜찮습니다. 태우거나 번들거릴 염려가 없기 때문입니다.
수상 내용
4.6
5점 만점
13
리뷰
92%
의 추천 제품
viiixwy
03/01/2021
한국
프로모션의 일부
세탁소에서 다린듯한 고성능 다리미
집에서 다린거라고 생각할수 없을정도로 우수한 성능을 가진 하이엔드급 다리미입니다. 물탱크 용량도 넉넉해 많은양도 문제 없어요
찬성
후회없는 성능
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PerfectCare Compact GC7833/88 스팀 시스템 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-12-03
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PerfectCare Compact GC7833/88 스팀 시스템 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-12-03
BoriBoriCute
28/12/2020
한국
프로모션의 일부
스팀량이 빵빵한 디자인이 너무 이쁜 다리미
박스를 열어본 순간 짙은 네이비 컬러의 고급스러움이 느껴지는 다리미에요. 사용은 여느 다리미랑 비슷한데, 기존 쓰던 다리미는 물높이가 희미하게 잘 안보여서 불편했는데, 이건 바로 물 높이 확인이 가능해서 좋아요. 또한, 물용량이 엄청커서, 얘전 스팀 다리미는 와이셔츠 6벌 정도 다리면, 물을 추가해야 했는데, 이건 물통이 넉넉해서 완전 편해요. 다림열판이 새거라서 그런지 힘들이지 않고 부드럽게 잘 밀리는 느낌이 너무 좋아요.
찬성
넉넉한 스팀용량, 부드러운 다림감, 고급스런 색상
반대
딱히 없음
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PerfectCare Compact GC7833/88 스팀 시스템 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-11-27
예, 이 제품을 추천합니다.
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사용 날짜 2020-11-27
gendaya19
27/12/2020
한국
프로모션의 일부
물탱크 용량이 커요
그래서 편하게 쓸 수 있어요 한번 다림질 하면 물 갈러 필요도 없이 잘 쓸 수 있네요 가정집에 특히 좋은거같아요
찬성
강한 스팀
반대
없네요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PerfectCare Compact GC7833/88 스팀 시스템 다리미에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-11-27
예, 이 제품을 추천합니다.
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사용 날짜 2019-11-27
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